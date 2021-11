Jennifer Aniston reacciona al título de Paul Rudd como el hombre más sexy

Ella también compartió un recuerdo de cuando participaron en la de 1998 The Object of My Affection. "No envejeces, lo cual es extraño", continuó Aniston. "Pero seguimos amándote."

Esta no fue la única película que los actores protagonizaron juntos. Aniston y Rudd también actuaron en la comedia de 2012 Wanderlust. Y como recordarán los fanáticos, él apareció en las dos últimas temporadas de Friends, interpretando a Mike Hannigan, el esposo del personaje de Phoebe Buffay, interpretado por Lisa Kudrow.

Aniston no fue la única en felicitar a Rudd. Después del anuncio, Josh Gad tuiteó, "Si tuviera que perder con alguien, me alegra que sea Paul". Y aunque Ryan Reynolds señaló en Today que está "muy emocionado" con la noticia, él también bromeó que "esta oportunidad se desperdiciará en (Rudd), como muchos antes que él".