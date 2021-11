El Grammy Latino vuelve a Las Vegas

"No nos valoran"

Luego del anuncio de los galardonados en septiembre, J Balvin desató una polémica al pedir boicotear la ceremonia en sus redes sociales.

La queja de J Balvin. (Twitter/J Balvin.)

"Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. (...) Les damos rating pero no nos dan el respeto", tuiteó el cantante que este año consiguió tres nominaciones, frente a las 10 que obtuvo el año pasado.

El puertorriqueño René Pérez, mejor conocido como Residente, salió al paso y confrontó a Balvin: "Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿De qué género estamos hablando?", le dijo el que fuera vocalista de Calle 13.

Residente le subió volumen a su respuesta comparando la música de Balvin con "un carrito de perros calientes": popular pero no digno de una estrella Michelin. El enfrentamiento virtual puso de relieve una vez más el descontento de algunos expositores del reggaetón con la Academia Latina de la Grabación que el año pasado, después de reiteradas críticas por la ausencia del género, incluyó por primera vez la categoría Mejor Interpretación Reggaetón.

Este año los reggaetoneros no dominaron las nominaciones generales, pero intérpretes como Bad Bunny disputan los rubros más importantes de la noche.