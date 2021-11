Belinda nos revela el secreto para verse siempre perfecta en sus fotos

“La verdad es que con este celular que tiene cinco cámaras en total la calidad es increíble y no importa la iluminación. Antes decía '¿Por qué no hay luz?, ¿dónde encontramos la luz?' Ahora no importa porque tiene tanta calidad de cámara que solita te ilumina; además cuenta con un filtro que hace que te veas muy bien aunque estés recién levantada, tengas la peor cara o no te sientas bien. Este celular hace que te veas muy bien”, expresó.

Y ya más entrados en el tema, la cantante nos platicó que la primera app que revisa al levantarse es el despertador. "Lo primero que hago es ponerle 15 minutos más de sueño, esa es la primera que reviso", dijo entre risas.

Sin embargo, y aunque siempre está en contacto con sus fans a través de sus redes sociales, Belinda recalcó que siempre es importante darse detox en las redes sociales. “Mis fans se enojan mucho conmigo y me dicen ’¿Por qué no escribes?, ¿por qué no compartes?’, pero es importante que todos en general tengamos momentos reales, no todo el tiempo en lo virtual sino también tener momentos con la familia y con los amigos”.

“En cenas o reuniones no me gusta tener cerca el celular porque no estoy pendiente de lo que está pasando en la vida real y estoy sumergida en el teléfono y no, no me gusta”, explicó la intérprete, quien también reveló que su papá es quien más la regaña por pasar mucho tiempo revisando su celular.