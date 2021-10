Los Rolling Stones confiesan que no pudieron despedirse de Charlie Watts

Ronnie reveló que el fallecimiento de Charlie fue completamente inesperado, ya que todos pensaban que solo tendría que recuperarse de la operación quirúrgica a la que se había sometido días antes para regresar al trabajo con energías renovadas. Ninguno de ellos pudo verlo durante su última convalecencia debido al estricto protocolo de seguridad del centro médico, y tampoco esperaban que Charlie acabara sufriendo "una o dos complicaciones" que desembocaron en una pérdida irreparable.

Eso sí, el guitarrista sí pudo ver brevemente a su amigo dos semanas antes de su fallecimiento, cuando Charlie estaba ingresado en el mismo hospital en el que Ronnie libró su batalla contra el cáncer en 2020. De hecho, el músico reveló que Charlie ocupaba exactamente la habitación en la que él estuvo durante su estancia en el edificio: un dormitorio al que ahora se refiere melancólicamente como la "suite de los Rolling Stones".

Bill Wyman, Charlie Watts, Keith Richards, Mick Jagger y Ronnie Wood. (Getty Images)

"Estuvimos viendo las carreras de caballos por televisión. La verdad es que se le notaba cansado y muy harto de la situación. Me dijo: 'Creía que a estas alturas ya estaría fuera de aquí'. Luego vinieron una o dos complicaciones y ya no se nos dejó entrar a ninguno. No nos estaba permitido", señaló Ronnie en conversación con Los Angeles Times.

Por su parte, Keith Richards se limitó a manifestar en su entrevista lo complicado que le resulta hablar de su fallecido amigo.