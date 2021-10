Ex de Marlene Favela dedica emotivo mensaje a su hija antes de su cumpleaños

"Ella no tiene ausencia, mi hija es tan afortunada que todo lo que ella necesita lo tiene, a lo mejor las personas no viven en el mismo país pero eso no significa que no haya la cercanía, el amor, no siente esas ausencias. Si en algún momento me dice '¿oye, mami, qué pasó?' los dos le vamos a platicar 'pasó esto, te amamos, te adoramos, somos tus papás pero la vida no la decidimos nosotros'", dijo entonces.

Esta no es la primera vez que George Seely recurre a las redes sociales para enviarle mensajes a su ex pareja o a su hija, prueba de ello fue recientemente escapada de la actriz y su hija a la playa, pues dentro de los cientos de comentarios que elogiaron la belleza de la pequeña, destaca la de su papá, quien reaccionó al posteo con emojis de corazón, dejando claro que quiere.y respeta a la mamá de su hija.

Además, el pasado cinco de agosto Marlene Favela celebró su cumpleaños número 44, pero en medio de todas las felicitaciones que recibió de sus seres queridos y sus cientos de fans, no pasó desapercibida la felicitación que recibió de su ex esposo, quien le dedicó un especial mensaje en esta fecha tan importante.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el empresario australiano compartió una fotografía en la que se lee la frase: ‘Happy Birthday’ junto a un pequeño pastel con una mariposa y una vela.