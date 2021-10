Ángela cumple 18 años y Los Aguilar se deshacen de amor en sus felicitaciones

El pasado 8 de octubre de 2021, Ángela Aguilar celebró un cumpleaños muy especial: sus 18 años, por lo que Pepe Aguilar no dudó en dedicarle una hermosa carta en el día tan especial de su mayoría de edad.

El cantante primero compartió en su perfil de Instagram una foto abrazando a su pequeña en el escenario, la cual acompañó con un largo mensaje lleno de amor. “Hija Querida. No hay palabras que describan correctamente el amor que te tengo y lo que siempre has significado para mi. Te amo muchísimo y estoy muy orgulloso de quien eres y cómo has llegado a eso, es un lujo guiarte, APRENDER de ti (y contigo) y descubrirte cada día, escribió.