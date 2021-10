Christina Ricci se casó después de anunciar su embarazo

Christina Ricci reveló que se casó con Mark Hampton a poco menos de dos meses después de anunciar que esperaban a su primer hijo juntos. La actriz, de 41 años, anunció su matrimonio el sábado 9 de octubre, cuando compartió una serie de fotos de su boda con el estilista de 37 años a través de Instagram. "Señor y la Sra”, subtítuló la primera foto.

Las imágenes de la boda fueron selfies tomadas bajo un arco de rosas. Hampton vestía una camisa abotonada sin corbata y Ricci se puso una blusa con cuello similar. La estrella de Now and Then combinó su look con aretes en forma de gota y una elegante cola de caballo baja con flequillo lateral.