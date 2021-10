Adele habla por primera vez sobre su divorcio: "No estaba feliz"

Adele no ha lanzado nueva música desde 2015. A principios de este mes, anunció el primer sencillo de su próximo disco, Easy on me, que saldrá el 15 de octubre. Sin embargo, no cree que los fanáticos deban esperar un álbum de divorcio.

"Me di cuenta de que yo era el problema", bromeó. “Porque todos los otros álbumes son como, '¡Tú hiciste esto! ¡Tu hiciste eso! ¡Que te jodan! ¿Por qué no puedes venir a buscarme? Luego pensé: 'Oh, en realidad soy el tema. ¡Quizás soy yo!' ... [Simon] no es uno de mis ex. Es el padre de mi hijo".

El viaje por el bienestar de la ganadora del Oscar se ha convertido en un tema recurrente, pues desde hace algunos meses sorprendió con su impactante transformación física, pero para ella, "nunca se trató de perder peso". Hacer ejercicio le proporcionó un espacio para canalizar su estrés hacia algo positivo.

"Se convirtió en mi momento. Me di cuenta de que cuando hacía ejercicio, no tenía ninguna ansiedad ... Pensé, si puedo hacer que mi cuerpo sea físicamente fuerte, y puedo sentir eso y ver eso, entonces tal vez un día pueda hacer que mis emociones y mi mente sean físicamente fuertes", dijo a la revista .

Ella le dio crédito a su entrenador Gregg Miele por ayudarla a sentirse segura y bienvenida en el gimnasio. "Todas estas otras personas han salido diciendo que me entrenaron. Malditos bichos raros", bromeó. "¡Nunca los he conocido en mi vida!"