Va en serio: Harry Styles ya se echó a la bolsa a los papás de Olivia Wilde

El ex miembro de One Direction no saludó públicamente a sus suegros, pero "parecen ser grandes admiradores de él igual que Olivia", declaró la fuente, pues Styles les lanzó un beso a mitad de la actuación.

La mamá y el papá de Wilde estuvieron muy emocionados entre la multitud tomando fotos y videos mientras aplaudían al cantante de Watermelon Sugar. "Es muy obvio que lo apoyan y lo adoran", agregó el informante.

Wilde y Styles se conocieron a finales de 2020 en el set del próximo thriller Don't Worry Darling. La directora y su protagonista tuvieron química inmediata antes de hacer pública su relación en enero.

A medida que su romance continuaba, las personas cercanas a la actriz se percataron de una gran diferencia en su estado de ánimo: "Olivia está realmente enamorada de Harry", explicó la fuente en julio. “La hace realmente feliz. Es como si hubiera sacado este lado vertiginoso de ella".