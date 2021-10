Ximena Navarrete responde a críticas por pintarse el pelo embarazada

El pasado 24 de junio, Ximena Navarrete anunció que se convertirá en mamá junto a su esposo, el empresario Juan Carlos Valladares. Días después, la pareja hizo una gender reveal party en la que dio a conocer que se trata de una niña.

Desde entonces, la ex Miss Universo no ha dejado de compartir su experiencia con el embarazo a lo largo de estos meses. Celebró un baby shower y una ceremonia espiritual en compañía de sus amigos y familia, sin embargo, no todas sus publicaciones han sido bien recibidas por sus seguidores en redes sociales.