Kanye West es el principal apoyo de Kim Kardashian para su debut en SNL

Kim Kardashian será la conductora del programa Saturday Night Live el próximo sábado, siendo su primera vez en el reconocido show humorístico, y a medida de que se acerca su debut como presentadora, ha encontrado un incondicional apoyo en su ex esposo, Kanye West.

Además, el rapero ganador del Grammy no es ajeno al icónico programa de comedia, pues ha aparecido como invitado musical en varias ocasiones, aunque nunca ha sido anfitrión, pero eso no ha impedido que su ex pareja busque su opinión mientras se prepara para su debut como conductora.