Camila Fernández habla de la salud de su abuelo, don Vicente

Lo que sí hizo fue ratificar el parte médico lanzado ayer en las redes sociales de don Vicente y también dio cierta tranquilidad ante los rumores: "Los nietos no hemos podido entrar al hospital a verlo, pero sé que está mucho mejor, está evolucionando, va lento, pero seguramente va a estar muy bien".

Minutos despues de que el programa radiofónico de espectáculos diera a conocer que supuestamente los hijos de El Charro de Huentitán estaban reunidos para tomar la decisión de desconectar a su papá, el periodista Gustavo Adolfo Infante negó lo dicho y recalcó que no se está considerando esa opción en la familia Fernández.



"Vicente Fernández está afortunadamente evolucionando bien, me cuentan que ya mueve las manos, los ojos, no puede hablar por la traqueotomía y tiene una sonda directa al estómago, a través de la cual lo alimentan, pero que ha mostrado una enorme mejoría", explicó Infante.