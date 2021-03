Natalia Téllez habla del doloroso motivo de su ruptura con Christopher Uckermann

“Yo iba al foro de Hoy y le conté a Martha (Figueroa), pues éramos amigas, y a Yordi (Rosado), que producía contigo. Me acuerdo que Yordi me llamó y me dijo: 'Va a salir lo de Christopher, ¿no lo quieres decir tú? y yo en pe***ja: 'No, no'", platicó la también actriz.



Natalia declaró que con el paso de los meses se arrepintió de no haber dado a conocer ella misma la noticia sobre su ruptura con el actor, pues después comenzaron a circular varios rumores en diferentes medios de comunicación.

"Estaba dolida, pensé que si pasaba el tiempo ya no iba a salir. No sé qué pensé. Yordi me dijo: 'Nath si tú lo dices, tú un poco controlas el primer golpe, tú dices la información, lo que hiciste tú con tu respuesta, cuando te nombren y salga, va a estar tu versión de las cosas. Yo no dije nada y obviamente acabó saliendo la nota peor, revolcada", aseguró.