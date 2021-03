Gal Gadot anuncia que está embarazada de su tercer hijo

Hace poco reveló que su mayor objetivo en la vida es el equilibrio.“Muchas personas, especialmente las madres trabajadoras, pueden identificarse. Cuando tienes hijos, quieres estar con ellos y pasar el mayor tiempo posible a su lado, pero tienes una carrera y necesitas presentarte”, dijo en entrevista a The Sunday Times.

Gal Gadot y su familia (instagram/gal_gadot)

“Una mañana mi hija tuvo un concierto y quería que fuera a verla actuar. Ella dijo: ‘¿Por qué no puedes llegar tarde como lo hacen otras mamás?’. Respondí: ‘Porque va a haber un equipo completo y no me van a tener allí para filmar’”.