Nicole Kidman revela el 'trauma' que le dejó la serie 'The Undoing'

Tanto es así, que durante la grabación Nicole experimentó altos niveles de estrés y ansiedad derivados de la imposibilidad de diferenciar, al menos en lo que a la respuesta anímica se refiere, ficción y realidad.

"Me ha pasado también con 'The Undoing'... De repente me encontraba en un contexto que no me pertenecía pero me afectaba. Sentía como una incomodidad y un agobio conmigo misma que me hacía sentir mal”.

Nicole Kidman (Gregg DeGuire/Getty Images for Turner)

“Estaba estresada y angustiada con mi personalidad, aunque en realidad fuera la de mi personaje", reveló a su paso por el podcast de Marc Maron.

En medio de la misma conversación, Nicole Kidman también confesó que vivió problemas similares durante la grabación de la serie 'Big Little Lies', en la que da vida a una mujer maltratada física y psicológicamente, así como en el rodaje de la cinta 'Eyes Wide Shut' (1999), el último trabajo de Stanley Kubrick.