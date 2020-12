Hijo de Manzanero lo despide y se lamenta porque su muerte pudo prevenirse

#YoMeQuedoEnCasa: Descarga gratis la revista digital de enero (da click en la imagen) Revista digital suscripción

Juan Pablo, le explicó al reportero Juan Carlos García, vía telefónica, que le pidió a Armando que extremara precauciones: "Sabemos que era una persona muy inquieta. Yo le dije 'oye, pa', no andes saliendo'. Y me dijo 'es que si yo me quedo en casa me muero'".

"Es una persona que pues siempre estuvo muy activa, y es también una cosa que estamos viviendo como mundo, que hay que tomársela en serio. No andar haciendo fiestas, que por más ganas que queramos ver a nuestros seres queridos... no. Porque ahora nos vamos a congregar para despedirlo", declaró para el diario Reforma.

Juan Pablo confirmó también al periódico que está a la espera de la llegada del cuerpo de Armando Manzanero a Mérida, Yucatán, para cremarlo. El hijo del cantautor agradeció las muestras de cariño y las condolencias del público y de otros artistas.