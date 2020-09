Exclusiva: Brindamos (a distancia) con mezcal con Diego Boneta y Darío Yazbek

A Boneta lo acompañan Dario Yazbek y Naian Norvind , también protagonistas del más reciente filme de Michel Franco , Nuevo orden. La actriz nos pide no olvidar algo fundamental: "Nos estamos llevando tres premios, no lo va a decir Diego, pero él empezó con el primero, llevándose el Young International Leading Men.

"Luego, el premio de los estudiantes italianos (Leoncino d’Oro) y ahora el Gran Premio del Jurado, entonces es triple fiesta, triple honor y que placer”, expresa Naian. Entonces llega la pregunta obligada a Diego: "¿Cómo fue la experiencia de llevarte el premio y en general de la Biennale Cinema 2020?".

Diego Boneta se llevó el premio 'Young International Leading Men'. (María Laura Antonelli/Shutterstock)

Boneta no oculta su orgullo por tener ahora esta distinción en su carrera: "Todavía no me puedo creer que me dieron un premio junto con Cate Blanchett, que es mi actriz preferida y lo ha sido desde niño. En persona es aún más guapa, talentosa y carismática, quedé como fan.

"No puedo creer que nos estamos llevando el Gran Premio del Jurado en el festival donde Joker ganó el año pasado, que nos hayan comparado también con Parásitos, que son películas impresionantes para México y todos nosotros; porque esto lo compartimos con el país y con la gente que no pudo venir", comenta Diego.

El protagonista de Luis Miguel, la serie exaltó "el orgullo de ser mexicanos y entrar con (la música de) Los Ángeles Azules (al Palazzo del Cinema), con la mamá, la hermana y tres premios... lo único que nos hubiera gustado es que más personas vinieran para echar más relajo, pero no te preocupes que ya nos estamos encargando".