Primer round: Saúl 'Canelo' Álvarez demanda a Óscar de la Hoya (esto sabemos)

Además, DAZN se comprometió a pagar 40 millones de dólares por cada una de las 10 peleas que se acordarían para Álvarez, desde el 2019 y hasta el 2023. De acuerdo con la demanda, la plataforma se ha negado a garantizar el pago a la empresa de la que es dueño Óscar de la Hoya.

Se informó también que en el acuerdo no estaba especificado ningún otro rival para Canelo, además de Fielding, y que Perform Group tendría el derecho de aceptar o rechazar contrincantes. Para evitar más pérdidas, Saúl y GBP acordaron que él lucharía sin público por la pandemia de Covid-19.

VIDEO: Así fue nuestro behind the scenes con Saúl "El Canelo" Álvarez

Álvarez aceptó que la compensación fuera de menos de 40 millones de dólares, pero DAZN no realizó ninguna propuesta durante varios meses y siguió sin confirmar una distribución después de que le proponían rivales. La respuesta de la plataforma fue que pagaría menos de la cantidad, aunada con acciones de la empresa, pero la cifra no fue suficiente.

"Soy el número uno libra por libra del mundo. No le tengo miedo a ningún oponente en el ring, y no voy a permitir que los errores de una productora o promotores me mantengan fuera del ring. Presenté la demanda para poder volver al boxeo y darles a mis seguidores el espectáculo que se merecen", dijo Canelo Álvarez.