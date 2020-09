Andrea Legarreta está en el hospital por complicación del COVID-19 que padece

A pesar de estar en el hospital, Legarreta se mostró positiva y con mucha fe, confiada en que superará a la enfermedad: "No tengo nada grave, no estoy delicada; están ellos (los dcotores) viendo cómo se desarrolla esta neumonía y lo que no quieren es que sea algo de riesgo. Me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno, me siento bien".

Andrea quiso también compartir cómo se encuentra el resto de su familia, que también le está dando la batalla al COVID-19: "Estamos muy bien. Mi familia está muy bien. Nina perdió un poquito el olfato y el gusto. Mía se siente también bien: ha tenido cansancio y dolor de cuerpo, pero hoy se siente mucho mejor.

"Erik también ha tenido cansancio y dolor de cuerpo. Son quienes la han pasado mejor. En mi caso, estoy bien, positiva, con buena actitud. Pero me llego a sofocar un poquitito", compartió Legarreta, quien una vez más dijo que no tiene claro en dónde se contagió y consideró que no es momento de buscar culpables sino su recuperación.

"No la estoy pasando tan mal, voy a salir adelante", dijo. Andrea se percató de la falta de aire también al momento de subir escaleras o porque tosía si se reía mucho, lo que le dio una señal de alerta y por eso decidió ir al hospital, en dónde le están dando le procuran la mejor atención.