Andrea Legarreta tiene coronavirus; su familia ya está aislada

Sobre si el resto de los integrantes de la familia Rubín Legarreta están contagiados, Andrea aclaró que hasta el momento solo ella se ha realizado la prueba de detección, sin embargo, su hija Mía, tiene algunos síntomas como cansancio y dolor en el pecho.

Por su parte, hasta el momento Erik Rubín y su hija Nina no presentan ningún síntoma de la enfermedad.

"Yo pensaba que era un resfriado común y resultó que no. Los primeros días fueron como un resfriado, dolores en el cuerpo como la influenza. Fui a hacerme una prueba y me entregaron los resultados ayer por la noche".

"Erik no tiene ningún síntoma gracias a Dios, a las niñas les he escuchado algunos estornudos, pero están bien, Mía siente mucho cansancio y sintió un poco de dolor en el pecho. Ellos no se han hecho la prueba, pero el doctor considera que todos obviamente tenemos que estar en cuarentena", agregó.

Galilea también anunció que más adelante se enlazarían en vivo con su compañera para que diera los pormenores de su estado de salud. “Te queremos mucho, Andy”, dijo Paul Stanley, otro de los conductores.