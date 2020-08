La independencia de Britney está muy lejos de hacerse realidad, esto lo impide

“Britney quiere que alguien que sea respetuoso y considerado esté a cargo de su tutela. Alguien de fuera que no sea su familia y que la trate como a una adulta y la escuche. Ella nunca tendrá esta relación con Jamie”, dice la fuente.

La historia del tutelaje de Spears empezó en 2008, luego de que tuvo varios episodios psicóticos en público. Doce años después, los tribunales siguen en la misma opinión: la cantante no es capaz de decidir sobre su vida y sus finanzas y es necesario que alguien más lo haga.

Jamie Spears ha cumplido el rol de tutor hasta el año pasado, cuando tuvo un serio problema de salud y tuvo que renunciar temporalmente a su cargo. Entonces entró en escena Jodi Montgomery, con quien al parecer, Britney se ha entendido mucho mejor que con su papá.

Y eso no es todo. Kevin Federline, ex de la cantante y papá de sus dos hijos, acusó a Jamie de golpear a Sean Preston, su hijo mayor; una razón más para pedir que ya no sea su tutor legal. “Está muy decepcionada por el drama que él causó con sus hijos”, aseguró la fuente.