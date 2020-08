El reto de Martín Fuentes a Jacky Bracamontes que puso a prueba su fuerza

Durante estos meses de confinamiento debido a la pandemia por el coronavirus, Jacky Bracamontes y Martín Fuentes han presumido a través de sus redes sociales que sus hijas ya son amantes de la adrenalina y que además no les da miedo practicar deportes extremos.

Pero la ex reina de belleza no se quiso quedar atrás y demostró que sus niñas no son las únicas aficionadas a este tipo de actividades. La conductora publicó una serie de videos en su cuenta de Instagram con los que dejó claro que ella también es aventurera, aunque finalmente no le resultó tan bien como ella hubiera querido.