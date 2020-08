Hija de Jacky Bracamontes sorprende esquiando en agua con solo un añito de edad

Fue el piloto de carreras quien compartió en Instagram el video de la hazaña de su hija, demostrando lo orgulloso que se siente por su valentía.

En la grabación vemos a la niña esquiando sobre el agua como toda una profesional y de fondo se oyen las porras de Jacky.

“¡Ahora #Paula se animó! #bravo #babyonskiis #laamo #1yr @jackybrv”, se puede leer en la descripción del video.

En cuestión de horas, el video superó las 100 mil reproducciones y ganó cientos de comentarios de admiración.

“Estas niñas son todo terreno”, “Amo su manera de educar a sus hijas para que sean aventadas a todo. Felicidades”, “La amo, yo con mis 38 años no me animo” y “Dios la bendiga a Pau. Para que los padres vean que pueden hacer actividad con sus niñas también, esto las fortalece tanto a ellas y da tal seguridad tener una relación tan estrecha con sus padres. Los felicito, Martín, y que Dios le dé mucha salud para que siga disfrutando de sus pequeñas. Me encanta la relación que tiene con sus niñas”, fueron algunos de los comentarios que recibió Martín.