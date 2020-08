El homenaje de Vanessa Bryant en el que habría sido el cumpleaños 42 de Kobe

En un día tan significativo, Vanessa compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que posa junto a Kobe.

“Para mi bebé. Feliz cumpleaños, te quiero y te extraño más de lo que nunca podré explicar", comienza el texto.

“Ojalá tú y Gigi estuvieran aquí para celebrarte! Ojalá pudiera prepararte tu comida favorita o un pastel de cumpleaños con mi Gigi. Extraño tus grandes abrazos, tus besos, tu sonrisa, tu risa profunda y ruidosa. Extraño burlarme de ti, hacerte reír”.

En otra parte de la carta, Vanessa señala que se ha sentido enojada tras la muerte del deportista.

"Estoy enojada por no haberme ido yo primero, Siempre quise irme yo primero para, egoístamente, no tener que pasar por este dolor que me parte el corazón", agregó.