Piloto de helicóptero en que murió Bryant se habría desorientado, revela informe

Recordemos que Vanessa Bryant, viuda del basquetbolista, presentó una demanda en febrero en contra del fallecido piloto de Island Express Helicopters por homicidio culposo.

Vanessa argumenta en su demanda que “el piloto no pudo monitorear y evaluar adecuadamente el clima antes del despegue, no pudo obtener datos meteorológicos adecuados antes del vuelo, no pudo abortar el vuelo cuando sabía de las condiciones nubladas y voló incorrectamente el helicóptero en condiciones de reglas de vuelo por instrumentos”; además se agrega que la compañía de helicópteros no contaba con un buen sistema de alerta ante emergencias, una medida de seguridad que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte ha recomendado en el pasado.