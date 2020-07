Brandon Peniche revela cómo sobrelleva el covid-19 junto a su esposa embarazada

Brandon Peniche , uno de los titulares de la emisión, nos contó en exclusiva que llevaba tres semanas sintiéndose mal, y que incluso se hizo dos pruebas y en ambas salió negativo.

“Primero me dolía la cabeza, me sentía como cansado. Me hice una prueba y salió negativo, pero mi doctor me dijo que aunque saliera negativa, podía tener coronavirus. A la semana me hice otra prueba y también salió negativa. Y si salía así, no podía faltar a mi trabajo, ¿qué les iba a decir?", señaló.

“Total que luego fui con mi gastro y le dije: ‘Siento algo muy extraño entre la tráquea y la boca del estomago'. Me surgió hacerme una tomografía de tórax. Me la hice y con ella venía en paquete la PCR (Reacción en Cadena de la Polimersa). Me la hago y ¡zaz! salí positivo”, dijo el hijo de Arturo Peniche.

Una vez que se confirmaron sus sospechas, lo siguiente fue que Kristal Cid, su esposa, se hiciera análisis, pues para entonces, que además, tiene seis meses de embarazo, también se sentía enferma.

“Se hizo la prueba y salió positiva. Gracias a Dios no nos ha pegado mucho. A mi mujer sí le dio como una gripa muy fuerte, de repente se queda dormida, pero no tiene los síntomas graves; hasta eso está muy bien y yo también”, agregó.