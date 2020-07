Exclusiva: "Soy paciente", Jacky Bracamontes le responde a Martín Fuentes

En esta oportunidad de regresar a la escuela, Bracamontes aprendió muchas cosas con sus hijas, especialmente a nivel emocional, "cuando las veía hacer la tarea y lo que escribían, de verdad que sentía un alivio a mi corazón porque sabía que a pesar de la situación mundial tan complicada, mis hijas están bien y muy apapachadas", contó.

Jacky también hizo un balance de lo vivido hasta ahora, y ahora decidió dedicarse más tiempo para ella: "Ahora he estado haciendo más ejercicio, Martín me lleva de la oreja a andar en bicicleta y el kayak, eso la verdad que ha sido un respiro a mi alma y a mi cuerpo, esa parte física y mental no la había experimentado de esta forma.

"Otra parte, en cuanto a la belleza, sin maquillaje, no me peino, mi piel ha descansado, de repente he tomado sol porque estoy afuera con las niñas cuidándolas, cosa que nunca hago, siempre estoy blanca como la leche, entonces todas esas cosas han sumado, ahora platicó con Martín, veo una serie o leo algo”, contó Bracamontes.

Jacky Bracamontes abre su corazón y cuenta el momento más emotivo con sus hijas

Jacky agradeció también el reencuentro que tuvo con su familia después de la alerta que vivieron por el COVID-19: "Nunca se me va a olvidar, estuvimos por este susto separados de Martín y mis tres hijas grandes, reencontrarnos fue mágico, extrañarnos por la situación de la salud fue raro, pero muy lindo cuando pudimos estar juntos".