Jacky Bracamontes por fin muestra los resultados de su cirugía estética

En octubre del año pasado la conductora reveló que se había sometido a una liposucción, un marcaje abdominal y una reconstrucción de senos.

“Tiempo de hojalateria y pintura. Bisturí, ven a mí. Con mucho gusto les quiero compartir que he decidido consentirme con algunos arreglitos justos y necesarios... después de 4 embarazos uffff, era urgente. Gracias por sus oraciones y su apoyo siempre. Les contaré cómo me va”, escribió Jacqueline en su cuenta de Instagram.

Un mes después, la protagonista de Las tontas no van al cielo contó los motivos que la llevaron a terminar en un quirófano para arreglar su físico.

“Después de cuatro embarazos, dos de ellos dobles, pues todo esto era un desastre, entonces el doctor me hizo una reconstrucción de los senos totalmente, cero aumento, cero nada, solo reconstrucción. Tenía una hernia en el ombligo, entonces me quito la hernia, me cosió los músculos del abdomen porque los tenía totalmente separados.

“Entonces me dijo: ‘Uno por salud de que los órganos están totalmente expuestos y no hay nada que te proteja y dos, aunque hagas 300 abdominales diarias nunca vas a tener un abdomen plano porque no tienes músculos ahí, entonces eso fue lo que me hice”, compartió Bracamontes.