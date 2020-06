Como otras mamás, Julieta Venegas se convirtió en 'maestra' de su hija, Simona

Su debut

Julieta se sumó a la charla para compartir su sentir acerca de que finalmente el público en México podrá ver el monólogo La enamorada, que significó su debut en las tablas. Más allá de considerarse una actriz, Venegas aceptó que está dando lo mejor de sí a este personaje que significó un nuevo reto en su carrera.

"No lo sé si me llamaría frágil, podría ser un poco más, soy norteña. Por lo lindo del personaje siento que es muy única, me encanta, es un tanto loca, quizá en eso si me identifico un poco con ella, no sabe muy bien para dónde va, pero necesita la atención de la gente, es un punto de partida bonito; necesitar a las demás personas", dijo.

El ejercicio teatral retó a la intérprete de 'Andar conmigo' de una manera muy gozosa. (Cortesía)

Con esta experiencia en el escenario que ya tuvo delante del público en Buenos Aires, Argentina, y ahora lo vivirá con sus compatriotas, aunque sea de manera remota, Julieta también debutó como locutora en un podcast en el que habla de libros, lo que le permitió revelar en qué lugar se siente más feliz en todo el mundo.

"Me encanta, soy muy curiosa, le pedimos al invitado que nos recomiende un libro, de otro autor, y platicamos sobre eso, conocemos el gusto de cada uno. Me encanta hablar de libros y mi hermana dice que en las librerías es donde tengo el menor humor", finalizó Venegas.