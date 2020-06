Martha Cristiana tuvo COVID-19, sus motivos para ocultarlo y no confía en la OMS

"Ahorita con la sana distancia, porque hay mucha gente que está en su casa tomándose muy en serio lo que dice la OMS, yo no, (pero) esa es otra conversación", dijo en un susurro la conductora, aunque especificó que "entiendo y respeto la forma de vivir de cada uno… Su forma y filosofía son distintas a la mía, pero la empatía me da una mejor percepción".

Martha Cristiana también comentó cómo ha pasado esta cuarentena y cómo se cuida de la mejor forma que puede: "Encerrada trato de estar positiva, creativa, pero sin ganas de hacer ejercicio, pero me acepto y estoy en la abundancia, conociendo lo que me hace fuerte y única".

En la charla también compartió que inició una terapia emocional para poder perdonar, entre otras cosas, que su papá le "robó" la paz a su infancia cuando la hizo utilizar un aparato ortopédico mientras dormía desde los tres y hasta los 11 años, aunque pudo comprender que él lo hizo con la mejor de las intenciones.

Martha Cristiana aceptó que, aunque no tiene el cuerpo perfecto, si agradece que con "medio siglo, no se me ensancharon las caderas, me responde, puedo comer lo que quiera, me permite hacer deporte y se recuperó rapidísimo de una operación de corazón; un mes después estaba esquiando en la nieve y he tenido a cuatro seres humanos".