"Estoy sin palabras": Danna García da positivo a COVID-19 por tercera vez

"Soy nuevamente positivo a Covid. Estoy sin palabras. Gracias a todos los que me han apoyado", anunció la colombiana de 42 años en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La actriz contrajo el virus durante un viaje a España, pero fue diagnosticada como un caso activo hasta su llegada a México.

Previamente la actriz se sometió a dos tests de detección del virus; uno en marzo, que fue cuando se le confirmó que padecía de la enfermedad, y otro en abril.

Antes del nuevo diagnóstico, en entrevista con El Universal, la colombiana aseguró que estaba interesada en ser donadora de plasma para que otros enfermos pudieran vencer la enfermedad.

"Me dicen que hay un lugar a donde podría acercarme pero todo esto del plasma todavía es algo que no está muy regularizado o no se está haciendo mucho, se hace más en otros países que en México porque se considera un tratamiento experimental.

"Yo soy la primera que está en la fila para ayudar y, además, sé que mi tipo de sangre no es tan común entonces imagínate si puedo ayudar, yo soy A- y tengo entendido que no es común", añadió.