Michelle Renaud confiesa cómo el divorcio repercutió en su faceta de mamá

Para Michelle Renaud , el embarazo de su primogénito Marcelo no le trajo grandes complicaciones. Contrario a lo que viven muchas mujeres embarazadas, la actriz pasó por esta etapa sin mayores dificultades.

Pero lo que para ella sí representó una de las complicación más grandes fue el divorcio de Josué Alvarado, padre de su hijo: "Sin duda empecé a vivir al cien por ciento el día que nació mi bebé", compartió en entrevista para el periódico El Universal. "Siempre he tenido una vida muy afortunada y he sabido agradecer lo que tengo", agregó, "pero Marcelo me ha venido a demostrar lo que es el amor incondicional".