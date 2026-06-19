Casa Dragones x El Coloso de Santa Úrsula, la collab que fusiona tequila, futbol y arte con el sello de Gabriel Orozco

Se trata de una botella curada por el renombrado artista Gabriel Orozco que une el arte, la historia y la maestría artesanal de Casa Dragones Joven, un tequila 100 por ciento puro agave azul producido en pequeños lotes que fusiona tequila blanco y tequila extra añejo. El resultado es un ícono que ahora forma parte del linaje de Artist Editions.

Con esta colaboración, Casa Dragones continúa su compromiso con el arte contemporáneo al fusionar la excelencia del tequila con mentes brillantes como la del propio Gabriel Orozco, uno de los creadores contemporáneos más influyentes al día de hoy. Con su característico enfoque de reinterpretar lo cotidiano, el artista convierte la esencia del estadio en una pieza de colección.

Patricio Ramírez Vázquez, arquitecto del Estadio Ciudad de México. (1966) (Cortesía)

Que el Estadio Ciudad de México forme parte de esta colaboración no es casualidad. El llamado “Coloso de Santa Úrsula” se ha convertido en un símbolo de identidad nacional al ser la única sede a nivel mundial en recibir una tercera Copa Mundial.

Diseñado en 1966 por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, uno de los urbanistas y creadores más importantes del siglo XX, el espacio refleja la visión que también dio vida a obras como el Museo Nacional de Antropología, la Nueva Basílica de Guadalupe y el Palacio Legislativo de San Lázaro, además de haber sido el responsable de la propuesta estética de los Juegos Olímpicos de México 1968.