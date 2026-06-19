Tequila Casa Dragones no podía quedarse atrás e ignorar la fiebre mundialista. Esta vez, la casa tequilera rinde homenaje a una de las obras arquitectónicas más importantes de México, el Estadio Ciudad de México, diseñado por Pedro Ramírez Vázquez, con el lanzamiento de la edición especial “El Coloso de Santa Úrsula”.
Casa Dragones x El Coloso de Santa Úrsula, la collab que fusiona tequila, futbol y arte con el sello de Gabriel Orozco
Se trata de una botella curada por el renombrado artista Gabriel Orozco que une el arte, la historia y la maestría artesanal de Casa Dragones Joven, un tequila 100 por ciento puro agave azul producido en pequeños lotes que fusiona tequila blanco y tequila extra añejo. El resultado es un ícono que ahora forma parte del linaje de Artist Editions.
Con esta colaboración, Casa Dragones continúa su compromiso con el arte contemporáneo al fusionar la excelencia del tequila con mentes brillantes como la del propio Gabriel Orozco, uno de los creadores contemporáneos más influyentes al día de hoy. Con su característico enfoque de reinterpretar lo cotidiano, el artista convierte la esencia del estadio en una pieza de colección.
Que el Estadio Ciudad de México forme parte de esta colaboración no es casualidad. El llamado “Coloso de Santa Úrsula” se ha convertido en un símbolo de identidad nacional al ser la única sede a nivel mundial en recibir una tercera Copa Mundial.
Diseñado en 1966 por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, uno de los urbanistas y creadores más importantes del siglo XX, el espacio refleja la visión que también dio vida a obras como el Museo Nacional de Antropología, la Nueva Basílica de Guadalupe y el Palacio Legislativo de San Lázaro, además de haber sido el responsable de la propuesta estética de los Juegos Olímpicos de México 1968.
Pensado para integrarse de manera natural al paisaje volcánico del sur de la ciudad, el estadio ha sido escenario de algunos de los momentos más icónicos en la historia del fútbol, desde la coronación de Pelé en 1970 hasta el inolvidable rendimiento de Diego Maradona en 1986. Hoy, nos emociona lo que viene para esta nueva Copa del Mundo.
Para rendir homenaje a su arquitectura, Orozco lleva elementos de la construcción y la energía vibrante del fútbol al diseño de una botella de colección. El estuche azul tiene una textura inspirada en el concreto del estadio, adornado con los trazos geométricos de sus arcos estructurales. En el cuello del decantador hay una cinta verde en la que están grabadas las fechas de las Copas Mundiales en las que México ha sido anfitrión (1970, 1986 y 2026), conectando pasado, presente y futuro.
"Esta edición nace verdaderamente desde el corazón de nuestra pasión por México y su arte. Continuar colaborando con Gabriel Orozco para celebrar un ícono tan entrañable como el Coloso de Santa Úrsula nos permite seguir rindiendo homenaje a la riqueza histórica, la sensibilidad y la maestría artesanal del México moderno ante el mundo" comenta Bertha González Nieves, cofundadora y CEO de Tequila Casa Dragones.
La edición especial Casa Dragones x El Coloso de Santa Úrsula cuenta con tan solo 2 mil 26 piezas numeradas a mano, otorgándole prestigio y autenticidad a cada botella. Es un tequila perfecto para catar y maridar con alta gastronomía, pero también es un tributo al legado del estadio y a la emoción detrás de este deporte. Es una pieza de colección que celebra uno de los momentos más importantes para el fútbol mexicano.