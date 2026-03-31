Remedios del Bosque de María Violante abre nueva casa en la CDMX

Había una vez una estudiante de producción de artes escénicas que fue a organizar un encuentro de parteras en el altiplano potosino y nunca volvió a ser la misma. Eso le pasó a María Violante hace 16 años, y de ese momento nació lo que hoy conocemos como Remedios del Bosque, una de las marcas de cosmética natural más sólidas de México.
"Escuchar a las parteras fue como de wow, como que sí existe la magia. Ellas saben curar con plantas y no tienen que cortar ninguna vena ni nada," nos cuenta María.
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Esa revelación la llevó a la Universidad de Chapingo, donde el mundo de la herbolaria y la agricultura la recibió con todo. Ahí también descubrió algo que la incomodó profundamente, la gente veía la herbolaria de una manera desvalorizada.
Lo que vino después suena a aventura porque lo fue. María se mudó a Oaxaca "por un año" y se quedó siete. Sus hijos nacieron allá y en esa comunidad empezó a sembrar y trabajó con mujeres locales, y se dio cuenta de que tenía tanto material vegetal entre las manos que necesitaba transformarlo en algo.
Empezó con tinturas y jarabes, pero fue la pregunta de sus amigas (oye, ¿y para la arruga?, ¿y para la manchita?) la que la empujó a estudiar formulación cosmética en una escuela británica. Así se convirtió en skin care formulator y así nació Remedios del Bosque tal como la conocemos hoy.
La ciencia detrás del bosque
Uno de los grandes mitos que María lleva años desmantelando es que los productos naturales "no funcionan" o que los hace "María en su cocina", nos confiesa. Nada más lejos de la realidad. Detrás de cada fórmula de Remedios del Bosque hay trazabilidad desde la siembra, extracción en laboratorio y un estudio profundo de compuestos activos. "La química de nuestro cuerpo y la química de los compuestos naturales hablan el mismo idioma," nos explica.
Y pone el ejemplo más gráfico posible: "Imagínate que te comes un cacho de una bolsa de plástico. Es lo mismo que le estás poniendo a tu piel cuando usas parafinas y petrolatos. Ahora imagínate que te comes un cachito de cacao. Eso mismo es lo que le puedes poner a tu piel."
Para María, el error más común que cometemos con nuestra piel es seguir tendencias sin entender qué necesitamos realmente. "Queremos retinol, pero ni siquiera sabemos si nuestra piel lo necesita en esta etapa del año, porque la piel en enero no es la misma que en verano." Su propuesta es otra, se enfoca en nutrir la piel como si fuera un órgano más (que lo es) con ingredientes que el cuerpo reconoce y sabe procesar.
También hay una dimensión que va más allá de lo científico. La medicina tradicional mexicana, nos dice María, entiende que el cuerpo es un ser completo: emocional, espiritual y físico.
Cuando atravesamos una pérdida o una emoción intensa, eso se refleja en la piel. Por eso en algunas fórmulas incorpora plantas que, a través del olfato, ayudan a equilibrar el estado emocional. Ciencia y sabiduría ancestral, en un mismo frasco.
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El tesoro que teníamos enfrente
¿Sabías que la medicina tradicional mexicana está catalogada como una de las más importantes del mundo, al nivel de la medicina china o el ayurveda? María lo sabe bien, y es parte de su bandera. Algunas de las plantas mexicanas que más la emocionan para el cuidado de la piel son el tepezcohuite, el nopal (cuya semilla es un ingrediente estrella), la calaguala (un helecho cuya raíz funciona como superfotoprotector natural y aparece en su protector solar), el barbasco y la jamaica, antiinflamatorio y activador de la circulación en la piel.
Curiosamente, la planta con la que más se identifica es el tepezcohuite. "No es un ingrediente tan común, no está en muchos productos, no es fácil de extraer, es más exótico y rebelde. Creo que yo me considero exótica y rebelde," nos dice entre risas.
14 años y contando...
Remedios del Bosque tiene 14 años. Y para celebrarlo a la altura, la marca de belleza regenerativa acaba de abrir las puertas de Casa Remedios, su nuevo espacio en Puebla 247 en la CDMX, un lugar que promete ser punto de encuentro para quienes quieren vivir el universo de la herbolaria y el cuidado consciente de la piel de cerca.
Y si hay un consejo que María le daría a quien quiera emprender en el mundo del bienestar y la cosmética natural, es uno solo: coherencia.
"Por más que salgan tendencias coreanas y tendencias de no sé qué, yo sé lo que sé. Yo sé que todos quieren el lifting al segundo, pero eso no son mis valores. Mis valores son acompañar la oxidación del cuerpo con antioxidantes naturales que realmente funcionen."