Remedios del Bosque de María Violante abre nueva casa en la CDMX

Esa revelación la llevó a la Universidad de Chapingo, donde el mundo de la herbolaria y la agricultura la recibió con todo. Ahí también descubrió algo que la incomodó profundamente, la gente veía la herbolaria de una manera desvalorizada.

Lo que vino después suena a aventura porque lo fue. María se mudó a Oaxaca "por un año" y se quedó siete. Sus hijos nacieron allá y en esa comunidad empezó a sembrar y trabajó con mujeres locales, y se dio cuenta de que tenía tanto material vegetal entre las manos que necesitaba transformarlo en algo.

Empezó con tinturas y jarabes, pero fue la pregunta de sus amigas (oye, ¿y para la arruga?, ¿y para la manchita?) la que la empujó a estudiar formulación cosmética en una escuela británica. Así se convirtió en skin care formulator y así nació Remedios del Bosque tal como la conocemos hoy.

María se convirtió en skin care formulator y así nació Remedios del Bosque tal como lo conocemos hoy. (Cortesía)

La ciencia detrás del bosque

Uno de los grandes mitos que María lleva años desmantelando es que los productos naturales "no funcionan" o que los hace "María en su cocina", nos confiesa. Nada más lejos de la realidad. Detrás de cada fórmula de Remedios del Bosque hay trazabilidad desde la siembra, extracción en laboratorio y un estudio profundo de compuestos activos. "La química de nuestro cuerpo y la química de los compuestos naturales hablan el mismo idioma," nos explica.

Y pone el ejemplo más gráfico posible: "Imagínate que te comes un cacho de una bolsa de plástico. Es lo mismo que le estás poniendo a tu piel cuando usas parafinas y petrolatos. Ahora imagínate que te comes un cachito de cacao. Eso mismo es lo que le puedes poner a tu piel."

Para María, el error más común que cometemos con nuestra piel es seguir tendencias sin entender qué necesitamos realmente. "Queremos retinol, pero ni siquiera sabemos si nuestra piel lo necesita en esta etapa del año, porque la piel en enero no es la misma que en verano." Su propuesta es otra, se enfoca en nutrir la piel como si fuera un órgano más (que lo es) con ingredientes que el cuerpo reconoce y sabe procesar.

Uno de los grandes mitos que María lleva años desmantelando es que los productos naturales "no funcionan" o que los hace "María en su cocina". Detrás de cada fórmula de Remedios del Bosque hay trazabilidad desde la siembra, extracción en laboratorio y un estudio profundo de compuestos activos. (Instagram @remedios_del_bosque)

También hay una dimensión que va más allá de lo científico. La medicina tradicional mexicana, nos dice María, entiende que el cuerpo es un ser completo: emocional, espiritual y físico.

Cuando atravesamos una pérdida o una emoción intensa, eso se refleja en la piel. Por eso en algunas fórmulas incorpora plantas que, a través del olfato, ayudan a equilibrar el estado emocional. Ciencia y sabiduría ancestral, en un mismo frasco.