Hotel Avándaro: El refugio más exclusivo en Valle de Bravo

Hay lugares que no necesitan presentación porque evolucionan constantemente para satisfacer a los viajeros más exigentes. Así es Hotel Avándaro, un espacio adentrado en el bosque con un diseño único y un entorno sofisticado que genera una gran experiencia para quienes lo visitan.

Con 81 suites con chimenea y terraza, la experiencia comienza con vistas panorámicas al campo de golf y a la inmensidad verde que define el destino. La agenda está pensada para distintos moods, desde el encanto del camping room hasta caminatas entre árboles, cine al aire libre y clases de yoga al amanecer. Hay kid’s club para los más pequeños, cenas románticas, spa con circuito de hidroterapia , partidas de billar y domingos de brunch que invitan a reconectar con lo verdaderamente importante. Todo convive en un equilibrio perfecto entre descanso y vida social .

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En Hotel Avándaro, la arquitectura no compite con el paisaje, lo abraza. La luz natural inunda cada rincón, los materiales conversan con el entorno y los espacios abiertos borran la frontera entre interior y exterior, convirtiéndose en un referente de hospitalidad en Valle de Bravo.

Uno de sus grandes highlights es José, comida de origen, considerado entre los mejores restaurantes de la región . Su propuesta pone en el centro ingredientes frescos y de calidad, con una ejecución que honra el producto y sorprende en cada plato. La experiencia se complementa con una atmósfera relajada: terraza, bar con mesas de billar y una carta de coctelería firmada por mixólogos reconocidos.

La experiencia está diseñada como una propuesta integral. Funciona como refugio romántico para parejas, como base cómoda y entretenida para familias, como espacio privado y funcional para grupos, e incluso como destino pet friendly para quienes viajan con sus compañeros de cuatro patas. Su versatilidad es parte de su encanto. Aquí, cada quien encuentra su propio ritmo.

En el segmento corporativo, Hotel Avándaro ha sabido evolucionar. Hoy, las empresas buscan mucho más que salones tradicionales; necesitan entornos que favorezcan la concentración, la conversación estratégica y la cohesión de equipo. Con infraestructura adecuada, conectividad eficiente y servicios especializados, se posiciona como sede ideal para offsites, reuniones directivas y encuentros de alto nivel.

Como parte de esta evolución, el hotel prepara la apertura de un nuevo espacio para eventos sociales y empresariales , concebido bajo criterios de diseño contemporáneo, amplitud y adaptabilidad. Este venue permitirá albergar desde reuniones ejecutivas hasta bodas y celebraciones de mayor escala, integrándose de manera orgánica a la experiencia completa de hospedaje, gastronomía y servicio. La trayectoria de Hotel Avándaro confirma que innovar no siempre significa romper con lo anterior, sino evolucionar con intención, consolidarse como un destino integral de descanso y celebración, naturaleza y diseño, intimidad y encuentro social.

En Hotel Avándaro, desconectar no es una tendencia, es una forma de volver a lo esencial.