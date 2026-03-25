Si estás en la Ciudad de México por estas fechas, ya sea de visita o como huésped, no puedes dejar pasar la oportunidad de celebrar en grande el Día del Taco en SAMOS.
Celebra el Día del Taco en Ciudad de México: Samo ya tiene esta experiencia
Celebra el Día del Taco en Ciudad de México: Samo ya tiene esta experiencia
Un taco siempre funciona, no importa la hora ni el plan, y cada 31 de marzo México lo celebra de manera oficial. Este año, este restaurante tiene algo especial preparado para la ocasión que vale la pena conocer.
El restaurante detrás de la celebración
SAMOS se encuentra en el piso 38 del The Ritz Carlton Mexico City, con una vista directa al Castillo de Chapultepec. La Chef Nayeli Caballero lleva la cocina mexicana del restaurante, donde destacan platillos como la barbacoa de res, el cordero del Bajío en horno Josper y la burrata de Guanajuato. El lugar de por sí vale la pena visitarlo, este mes tiene algo extra y especial.
La propuesta de SAMOS, El Arte del Taco
Del 23 al 31 de marzo, SAMOS celebra el Día del Taco con seis creaciones propias, repartidas en los tres tiempos del día. En el desayuno, hay dos opciones, están los tacos de barbacoa con crema, queso envejecido y salsa martajada y cochinita pibil con xnipec y lima fresca. Lo suficiente para empezar bien cualquier día. Para la comida y la cena la selección sube a cuatro tacos, entre ellos uno de chile güero con marlin y queso Oaxaca derretido que ya suena a favorito.
Pero lo que hace que esta celebración sea realmente especial es su experiencia icónica, se trata de un maridaje de tacos gourmet, como los de lechón o pulpo con champagne Louis Roederer. Sí, champaña con tacos y sí funciona mejor de lo que imaginas. Si hay una semana para darse ese gusto, es esta.