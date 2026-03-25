Celebra el Día del Taco en Ciudad de México: Samo ya tiene esta experiencia

Un taco siempre funciona, no importa la hora ni el plan, y cada 31 de marzo México lo celebra de manera oficial. Este año, este restaurante tiene algo especial preparado para la ocasión que vale la pena conocer.

El restaurante detrás de la celebración

SAMOS se encuentra en el piso 38 del The Ritz Carlton Mexico City, con una vista directa al Castillo de Chapultepec. La Chef Nayeli Caballero lleva la cocina mexicana del restaurante, donde destacan platillos como la barbacoa de res, el cordero del Bajío en horno Josper y la burrata de Guanajuato. El lugar de por sí vale la pena visitarlo, este mes tiene algo extra y especial.