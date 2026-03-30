Revelan la enfermedad que el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, ocultó hasta su muerte

El diagnóstico se habría dado en junio de 2013, cuando el duque de Edimburgo tenía 91 años, tras una estancia en el hospital por problemas abdominales. Desde entonces, convivió con la enfermedad sin que trascendiera públicamente.

Este dato resulta especialmente llamativo debido a la agresividad del cáncer de páncreas, cuya esperanza de vida suele ser limitada. Sin embargo, Felipe superó ese pronóstico y continuó con su agenda pública durante varios años.

Príncipe Felipe y la reina Isabel II (Getty Images)

De hecho, el consorte real mantuvo compromisos oficiales hasta su retiro en 2017, desafiando las previsiones médicas y mostrando una notable resistencia física pese a su delicado estado de salud.

El príncipe falleció el 9 de abril de 2021 en el Castillo de Windsor, a los 99 años, apenas dos meses antes de cumplir un siglo de vida. En aquel momento, el certificado oficial indicó que la causa de su muerte había sido simplemente “vejez”.

Esta nueva información revela que, en realidad, convivía desde hacía años con una enfermedad grave que nunca fue comunicada públicamente, lo que refuerza el hermetismo tradicional de la familia real británica en torno a la salud de sus miembros.

