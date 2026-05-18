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Cultura

México invoca lo invisible en Venecia: el pabellón que conecta ritual, memoria y futuro

México apuesta por lo ritual y lo invisible en la Bienal de Venecia 2026 con una instalación que cruza memoria ancestral, ecología y resistencia contemporánea.
lun 18 mayo 2026 10:23 AM
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“Actos invisibles para sostener el universo”, el título del pabellón de México en Venecia. (Cortesía. )

En una de las vitrinas más influyentes del arte contemporáneo global, la Bienal de Venecia 2026 recibe una propuesta mexicana que se aleja del espectáculo inmediato para adentrarse en lo esencial: aquello que no se ve, pero sostiene la vida. Bajo el título Actos invisibles para sostener el universo, el Pabellón de México apuesta por una experiencia sensorial, política y profundamente espiritual.

El proyecto está a cargo del colectivo RojoNegro, integrado por María Sosa y Noé Martínez, quienes desarrollan una práctica que entrelaza memoria ancestral, lenguajes corporales y tecnologías rituales desde una perspectiva decolonial.

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Su propuesta combina instalación, sonido y performance para activar saberes provenientes de cosmogonías indígenas, afrodescendientes y campesinas, no como referencias simbólicas, sino como estructuras vivas de pensamiento que dialogan con el presente.

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El proyecto está a cargo del colectivo RojoNegro, integrado por María Sosa y Noé Martínez. (Cortesía. )

Arte, cosmovisión y resistencia en clave contemporánea

Lejos de la estética complaciente, Actos invisibles para sostener el universo plantea preguntas urgentes sobre la memoria, la justicia epistémica y los procesos de colonización que siguen marcando territorios y cuerpos.

La curaduría, a cargo de Jessica Berlanga, sitúa esta obra dentro de una conversación global en torno a la ecología relacional y la necesidad de repensar los vínculos entre humanidad y naturaleza, retomando conocimientos ancestrales como herramientas de futuro.

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México en la conversación global del arte

La participación mexicana en la 61ª Exposición Internacional de Arte no solo reafirma la presencia del país en uno de los circuitos más relevantes del arte mundial, sino que también posiciona su riqueza cultural como un eje crítico dentro del debate contemporáneo.

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Vista del Pabellón de México en el Bienal de Venecia. (Cortesía Ricardo Chávez Ryokan. )

Ubicado en el Arsenale —uno de los espacios centrales de la bienal— el pabellón estará abierto al público del 9 de mayo al 22 de noviembre de 2026, consolidando una propuesta que apuesta por la pausa, la reflexión y la escucha frente al ruido global.

Lo invisible como acto político

En una bienal marcada por discursos sobre el ritmo, el cuidado y la contemplación, México responde con una obra que convierte lo invisible en acto político. No se trata solo de mirar, sino de sentir, recordar y reconfigurar la manera en que habitamos el mundo.

Porque, en tiempos de urgencia, quizá lo más radical sea volver a aquello que siempre ha estado ahí: lo invisible que sostiene el universo.

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Venecia

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