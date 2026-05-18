México invoca lo invisible en Venecia: el pabellón que conecta ritual, memoria y futuro

México en la conversación global del arte

La participación mexicana en la 61ª Exposición Internacional de Arte no solo reafirma la presencia del país en uno de los circuitos más relevantes del arte mundial, sino que también posiciona su riqueza cultural como un eje crítico dentro del debate contemporáneo.

Vista del Pabellón de México en el Bienal de Venecia. (Cortesía Ricardo Chávez Ryokan. )

Ubicado en el Arsenale —uno de los espacios centrales de la bienal— el pabellón estará abierto al público del 9 de mayo al 22 de noviembre de 2026, consolidando una propuesta que apuesta por la pausa, la reflexión y la escucha frente al ruido global.

Lo invisible como acto político

En una bienal marcada por discursos sobre el ritmo, el cuidado y la contemplación, México responde con una obra que convierte lo invisible en acto político. No se trata solo de mirar, sino de sentir, recordar y reconfigurar la manera en que habitamos el mundo.

Porque, en tiempos de urgencia, quizá lo más radical sea volver a aquello que siempre ha estado ahí: lo invisible que sostiene el universo.

