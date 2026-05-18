México invoca lo invisible en Venecia: el pabellón que conecta ritual, memoria y futuro

En una de las vitrinas más influyentes del arte contemporáneo global, la Bienal de Venecia 2026 recibe una propuesta mexicana que se aleja del espectáculo inmediato para adentrarse en lo esencial: aquello que no se ve, pero sostiene la vida. Bajo el título Actos invisibles para sostener el universo, el Pabellón de México apuesta por una experiencia sensorial, política y profundamente espiritual.
El proyecto está a cargo del colectivo RojoNegro, integrado por María Sosa y Noé Martínez, quienes desarrollan una práctica que entrelaza memoria ancestral, lenguajes corporales y tecnologías rituales desde una perspectiva decolonial.