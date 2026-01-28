Juan Manuel "El Pato" Guillén, el último gran maestro del muralismo mexicano, reaparece en BADA México

¿Quién es el maestro Juan Manuel “El Pato” Guillén?

Ingresó a La Esmeralda a los 15 años, formándose en pleno México posrevolucionario. Fue alumno de Frida Kahlo y discípulo cercano de Diego Rivera, con quien colaboró estrechamente. Rivera incluso lo apodó “Guillman”, seudónimo con el que Guillén participó en subastas internacionales bajo un nombre extranjero. Durante su juventud convivió con figuras centrales del arte y la cultura mexicana, integrándose a los círculos intelectuales que marcaron el rumbo cultural del país en el siglo XX.

Como muralista, trabajó junto a David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Jorge González Camarena, participando en proyectos monumentales que hoy forman parte del patrimonio artístico nacional e internacional.

Su obra mural puede encontrarse en espacios como el Museo Nacional de Antropología, el Castillo de Chapultepec, el Teatro Juárez, el Museo de la Ciudad de México, la ENEP Acatlán (UNAM) y la Universidad de Concepción, en Chile.

Paralelamente, Guillén desarrolló una etapa fundamental en el cine mexicano e internacional, especialmente entre las décadas de 1940 y 1960.

Colaboró con los principales estudios de Hollywood, creando carteles para figuras legendarias como John Wayne, Burt Lancaster, Clint Eastwood, Michael Caine y Jerry Lewis. En México, mantuvo una relación creativa especialmente cercana con Mario Moreno “Cantinflas”, para quien realizó prácticamente toda su iconografía gráfica, capturando visualmente la dimensión humana y social de sus personajes.

Además, es reconocido como pionero e inventor de la tercera dimensión aplicada al dibujo, una aportación técnica que lo coloca como innovador dentro de la historia gráfica del cine. A lo largo de su carrera ha recibido premios y distinciones nacionales e internacionales, incluyendo reconocimientos en la Bienal de Bellas Artes.