La visita de Shakira a la Casa Azul destapa un lazo significativo (y único) con Frida Kahlo

Shakira visita la casa de Frida Kahlo antes de irse de la CDMX

El pasado 19 de septiembre, Shakira fue vista en el emblemático Museo Frida Kahlo, ubicado en Coyoacán, en compañía de sus hijos Milan y Sasha. Durante el recorrido, la intérprete de Suerte, llevaba una blusa oversize a rayas amarillas y blancas, pantalones negros, tenis y una gorra, mientras buscaba mantener un perfil bajo.

A pesar de la discreción con la que se llevó a cabo la visita, algunos asistentes lograron reconocer a Shakira dentro de la Casa Azul, y ella, con amabilidad, accedió a tomarse fotos con sus fans. Al recorrido también se sumó Tonino, hermano de la cantante y parte de su equipo de seguridad.

El día de ayer, antes de abandonar la Ciudad de México, @shakira visitó junto a sus hijos el MUSEO FRIDA KAHLO mejor conocido como “La casa azul” ubicada en la Alcaldía Coyoacán.



La lazo especial que une a Shakira y Frida Kahlo

La visita de Shakira a la Casa Azul no solo fue un recorrido cultural, sino también un momento simbólico que conecta a dos íconos femeninos del arte latinoamericano: Frida Kahlo y la propia cantante. Ambas, desde sus respectivos tiempos y lenguajes —la pintura y la música—, han transformado el dolor personal en arte universal.

Un dato que refuerza esta conexión es que ambas artistas son las únicas artistas individuales latinas con artículos dedicados dentro de Oxford Bibliographies, según informa el sitio oficial de la Universidad. Además, la intérprete de La tortura es la primera y única artista musical latina incluida como lectura obligatoria en el plan académico de Historia en Estudios Latinos en la Universidad de Oxford.