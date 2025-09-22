Shakira puso fin a su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran en México el pasado 18 de septiembre con un concierto histórico en el Estadio GNP de la Ciudad de México. Sin embargo, antes de que la barranquillera partiera de tierras mexicanas, aprovechó a hacer una parada en el Museo Frida Kahlo, donde estuvo acompañada de sus dos hijos, Milan y Sasha.
La visita de Shakira a la Casa Azul destapa un lazo significativo (y único) con Frida Kahlo
Shakira visita la casa de Frida Kahlo antes de irse de la CDMX
El pasado 19 de septiembre, Shakira fue vista en el emblemático Museo Frida Kahlo, ubicado en Coyoacán, en compañía de sus hijos Milan y Sasha. Durante el recorrido, la intérprete de Suerte, llevaba una blusa oversize a rayas amarillas y blancas, pantalones negros, tenis y una gorra, mientras buscaba mantener un perfil bajo.
A pesar de la discreción con la que se llevó a cabo la visita, algunos asistentes lograron reconocer a Shakira dentro de la Casa Azul, y ella, con amabilidad, accedió a tomarse fotos con sus fans. Al recorrido también se sumó Tonino, hermano de la cantante y parte de su equipo de seguridad.
La lazo especial que une a Shakira y Frida Kahlo
La visita de Shakira a la Casa Azul no solo fue un recorrido cultural, sino también un momento simbólico que conecta a dos íconos femeninos del arte latinoamericano: Frida Kahlo y la propia cantante. Ambas, desde sus respectivos tiempos y lenguajes —la pintura y la música—, han transformado el dolor personal en arte universal.
Un dato que refuerza esta conexión es que ambas artistas son las únicas artistas individuales latinas con artículos dedicados dentro de Oxford Bibliographies, según informa el sitio oficial de la Universidad. Además, la intérprete de La tortura es la primera y única artista musical latina incluida como lectura obligatoria en el plan académico de Historia en Estudios Latinos en la Universidad de Oxford.
Así se vivió el último concierto de Shakira en la CDMX
El pasado 19 de septiembre, Shakira cerró su serie de conciertos en la Ciudad de México con una emotiva presentación en el estadio GNP Seguros, donde agotó doce fechas consecutivas.
Durante el espectáculo, Shakira presentó a Danna como una invitada especial: “Lo prometido es deuda. Esta gran artista… ¡Danna!”, dijo.
A pesar de que Danna no participa en la versión original del sencillo, formó parte del video musical al lado de Lele Pons, Kenia Os, Anitta y Natty Natasha, entre otras personalidades.
Al finalizar su colaboración, Shakira le dedicó palabras llenas de aprecio: “Gracias Danna, eres una diosa. Una gran artista, una gran amiga y juntas somos mejores. Juntas somos más fuertes”.
Además, la colombiana rindió homenaje a México con otras muestras de cariño, incluyendo una interpretación al estilo mariachi del clásico “Sombras nada más” de Javier Solís.
“Gracias México por creer en mí siempre, y por darme tanto. Por cantar, llorar y reír conmigo estos 30 años… Ustedes son mis hermanos desde siempre y para siempre", dijo la cantante al público.