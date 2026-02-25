Febrero no solo es un gran mes para el amor y la amistad, sino también para el arte; la Ciudad de México está repleta de exposiciones que se ajustan a los gustos e intereses de todos, por eso te damos una lista de qué es lo que está pasando en los museos más famosos, hasta cuándo puedes encontrarlo y cómo ingresar sin ningún problema.
Te contamos qué exposiciones de Art Week puedes seguir visitando todo febrero
Lago Algo - Capítulo VIII: Alucinaciones | Rafa Eparza
Hasta el 8 de mayo
Bosque de Chapultepec, Pista El Sope S/N, Bosque de Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo, 11100 Ciudad de México, CDMX
Entrada gratuita con cita desde la página web
Reflexiona sobre la manera en que la tecnología influye en nuestra percepción y en la construcción de lo real; junto con una muestra individual de rafa esparza, centrada en explorar las relaciones de cuidado, deseo y resistencia ante la violencia estructural, la vigilancia y los procesos de exclusión.
Kurimanzutto- Oscar Murillo: El Pozo de Agua | Leonor Antunes: Surface, Edge and Voids (Expanded)
Hasta el 28 de Marzo
C. Gobernador Rafael Rebollar 94, San Miguel Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11850 Ciudad de México, CDMX.
Entrada gratuita
“El pozo de agua” se plantea como un depósito de memoria, conocimiento y experiencia que conecta lo íntimo con lo colectivo, y lo material con lo espiritual a través de imágenes del agua, la tierra y el cuerpo,, un espacio profundo donde convergen historia, materia viva y aquello que nos constituye como comunidad.
La segunda exposición de Leonor Antunes en kurimanzutto presenta nuevas esculturas e instalaciones que parten de su investigación sobre diseñadoras y artistas mujeres históricamente poco reconocidas del siglo XX. Transforma patrones, materiales y sistemas del diseño moderno en un entorno escultórico que modifica la percepción del espacio y propone una lectura sensible sobre los cruces entre historia, cuerpo y espacio expositivo.
Galería OMR- Marcel Dzama: I Am The Sun, I Am The New Year
Hasta el 11 de Abril
Córdoba 100, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX
Entrada gratuita
Inspirada en el espíritu del Dadaísmo, así como en figuras como Marcel Duchamp y Federico García Lorca, la exposición rechaza el autoritarismo y los sistemas de opresión, al tiempo que dialoga con la presencia inquietante de fantasmas históricos. Estas tensiones se despliegan en escenarios simbólicos donde lo lúdico y lo político se entrelazan.
Masa Galería - Casa Masa x Modern Art
Hasta el 4 de abril
Joaquín A. Pérez 6, San Miguel Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11850 Ciudad de México, CDMX
Entrada gratuita con cita desde la página web
MASA inaugura una exposición colaborativa con Modern Art (Londres/París) en su espacio en la Ciudad de México, donde se presentarán obras de una selección de artistas como Eva Rothschild, Francesca Mollett, Sarah Rapson, Michael E. Smith, Mark Manders, Richard Aldrich, Charlotte Vander Borght, Atelier Van Lieshout, entre otros.
MUNAL - Circo: Fascinación Popular
Hasta el 22 de febrero
C. de Tacuba 8, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX
Costo de $95.00 con entrada libre los domingos para público general
A partir de piezas de artistas como Nahui Olin, María Izquierdo, José Clemente Orozco, Raúl Anguiano y Alfonso Michel, la muestra explora el circo como un espacio ambivalente donde conviven riesgo y espectáculo, fragilidad y disciplina, alegría y tragedia, reflejando un país en transformación entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX. Con una curaduría de Zyanya Ortega y aportes de investigación como los de David Cáliz, el recorrido no cronológico dialoga entre obras plásticas y documentos históricos para dignificar lo popular y proponer nuevas lecturas sobre el encanto visual del circo.