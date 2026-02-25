Te contamos qué exposiciones de Art Week puedes seguir visitando todo febrero

Lago Algo - Capítulo VIII: Alucinaciones | Rafa Eparza

Hasta el 8 de mayo

Bosque de Chapultepec, Pista El Sope S/N, Bosque de Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo, 11100 Ciudad de México, CDMX

Entrada gratuita con cita desde la página web

Reflexiona sobre la manera en que la tecnología influye en nuestra percepción y en la construcción de lo real; junto con una muestra individual de rafa esparza, centrada en explorar las relaciones de cuidado, deseo y resistencia ante la violencia estructural, la vigilancia y los procesos de exclusión.

Kurimanzutto- Oscar Murillo: El Pozo de Agua | Leonor Antunes: Surface, Edge and Voids (Expanded)

Hasta el 28 de Marzo

C. Gobernador Rafael Rebollar 94, San Miguel Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11850 Ciudad de México, CDMX.

Entrada gratuita

“El pozo de agua” se plantea como un depósito de memoria, conocimiento y experiencia que conecta lo íntimo con lo colectivo, y lo material con lo espiritual a través de imágenes del agua, la tierra y el cuerpo,, un espacio profundo donde convergen historia, materia viva y aquello que nos constituye como comunidad.

La segunda exposición de Leonor Antunes en kurimanzutto presenta nuevas esculturas e instalaciones que parten de su investigación sobre diseñadoras y artistas mujeres históricamente poco reconocidas del siglo XX. Transforma patrones, materiales y sistemas del diseño moderno en un entorno escultórico que modifica la percepción del espacio y propone una lectura sensible sobre los cruces entre historia, cuerpo y espacio expositivo.