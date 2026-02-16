Publicidad

Cultura

Spirit Awards 2026: el cine independiente ruge y da sorpresas, ‘Train Dreams’ conquista la noche

‘Train Dreams’ arrasa en los Spirit Awards 2026. Conoce todos los ganadores en cine y televisión y los momentos clave de la gran noche del cine independiente.
lun 16 febrero 2026 06:21 PM
2026 Film Independent Spirit Awards - Show
Marissa McMahon, Will Janowitz, Clint Bentley, Michael Heimler, y Teddy Schwarzman aceptan el premio a Mejor Película por “Train Dreams”. (Kevin Winter/Getty Images)

El cine independiente volvió a marcar la pauta en la 41ª edición de los Independent Spirit Awards, celebrada el 15 de febrero en el Hollywood Palladium de Los Ángeles. Con un espíritu renovado y una ceremonia más sobria tras su mudanza desde la playa de Santa Mónica, la gala reafirmó su papel como termómetro creativo antes de los Oscar y como vitrina de historias arriesgadas, íntimas y políticamente resonantes.

La gran protagonista de la noche fue Train Dreams, que se alzó con Mejor Película y consolidó su fuerza en la temporada de premios. En televisión, la serie Adolescence dominó las categorías interpretativas, confirmando que el talento independiente también está redefiniendo la narrativa en la pantalla chica.

Lista completa de ganadores — Spirit Awards 2026

Cine

  • Mejor Película (Best Feature): Train Dreams

  • Mejor Dirección: Clint Bentley — Train Dreams

  • Mejor Interpretación Protagónica (Lead Performance): Rose Byrne — If I Had Legs I’d Kick You

  • Mejor Interpretación de Reparto (Supporting Performance): Naomi Ackie — Sorry, Baby

  • Mejor Guion: Eva Victor — Sorry, Baby
2026 Film Independent Spirit Awards - Show
Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura y Emilie Lesclaux ganan premio a mejor película internacional. (Kevin Winter/Getty Images)

  • Mejor Ópera Prima (First Feature): Lurker — Dir. Alex Russell

  • Mejor Primer Guion (First Screenplay): Lurker — Alex Russell

  • Mejor Interpretación Revelación (Breakthrough Performance): Kayo Martin — The Plague

  • Mejor Fotografía: Train Dreams

  • Mejor Edición: The Testament of Ann Lee

  • Mejor Documental: The Perfect Neighbor

  • Mejor Película Internacional: The Secret Agent

John Cassavetes Award (película con presupuesto menor a 1 millón de dólares): Esta Isla

Televisión

  • Mejor Nueva Serie con Guion (New Scripted Series): Adolescence

  • Mejor Interpretación Protagónica en TV: Stephen Graham — Adolescence
2026 Film Independent Spirit Awards - Show
Erin Doherty gana el premio a mejor actriz de reparto por Adolescence. (Kevin Winter/Getty Images)

  • Mejor Interpretación de Reparto en TV: Erin Doherty — Adolescence

  • Mejor Interpretación Revelación en TV: Owen Cooper — Adolescence

  • Mejor Nueva Serie No Ficción o Documental: Pee-wee as Himself

Mejor Elenco en Serie Nueva con Guion: Chief of War

