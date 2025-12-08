Actor de 'Emily en París' es arrestado en Japón por presunto tráfico de drogas

¿Quién es Jeremy O. Harris?

Jeremy O. Harris, nació el 2 de junio de 1989, es dramaturgo, actor y guionista estadounidense. Alcanzó notoriedad en 2018 con Slave Play, obra que se convirtió en un fenómeno teatral y le valió una nominación al premio Tony a Mejor Obra.

Jeremy O. Harris (Getty Images)

Harris también ha destacado en cine y televisión. Fue productor y coguionista de la película Zola, trabajo que le valió una nominación al Independent Spirit Award a Mejor Guión. Además, ha participado como actor en la serie Gossip Girl de HBO, What We Do in the Shadows, en la película The Sweet East, y se ha destacado como coproductor de la segunda temporada de Euphoria.

En Emily en París, protagonizada por Lily Collins, Harris interpreta a Grégory Elliot Duprée, un diseñador de moda protegido de Pierre Cadault, un diseñador de moda de alta costura, a quien luego se le rebela para crear su propia marca de ropa.

El año pasado, Harris lanzó su propia compañía de producción, debutando con la obra satírica y ficticia Prince F----t, presentada Off-Broadway. Esta puesta en escena, estrenada a inicios de este año, imagina a un futuro monarca británico como parte de la comunidad LGBTQ+ y utiliza la irreverencia y la sexualidad explícita para cuestionar el poder, la identidad y las estructuras tradicionales.