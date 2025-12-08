Actor de 'Emily en París' es arrestado en Japón por presunto tráfico de drogas

El actor estadounidense Jeremy O. Harris, conocido por interpretar al diseñador Grégory Elliot Duprée en la serie Emily en Paris, fue arrestado el 16 de noviembre en el Aeropuerto de Naha, Japón, acusado de presunto tráfico de drogas.
Se sabe que el actor está detenido desde hace casi tres semanas, pero se desconoce si ya cuenta con un abogado que lo represente en el país.
De acuerdo con un portavoz de la Aduana Regional de Okinawa, citado por Reuters, la detención de Jeremy O. Harris ocurrió después de que las autoridades encontraran en su bolso 78 miligramos de cristal con MDMA, también conocida como molly o éxtasis.
El actor de 36 años se encuentra actualmente detenido en una prisión de Tomigusuku, en Okinawa, confirmó un funcionario policial al medio. Este fin de semana, las autoridades presentaron una acusación penal para dar inicio al procedimiento formal en su contra.
Hasta el momento, se desconoce si Jeremy, quien lleva casi tres semanas bajo arresto, ha ofrecido alguna declaración o si cuenta ya con un abogado.
El actor viajó a la isla de Okinawa en Japón por motivos turísticos, desde Gran Bretaña y haber hecho una escala en Taiwán.
¿Quién es Jeremy O. Harris?
Jeremy O. Harris, nació el 2 de junio de 1989, es dramaturgo, actor y guionista estadounidense. Alcanzó notoriedad en 2018 con Slave Play, obra que se convirtió en un fenómeno teatral y le valió una nominación al premio Tony a Mejor Obra.
Harris también ha destacado en cine y televisión. Fue productor y coguionista de la película Zola, trabajo que le valió una nominación al Independent Spirit Award a Mejor Guión. Además, ha participado como actor en la serie Gossip Girl de HBO, What We Do in the Shadows, en la película The Sweet East, y se ha destacado como coproductor de la segunda temporada de Euphoria.
En Emily en París, protagonizada por Lily Collins, Harris interpreta a Grégory Elliot Duprée, un diseñador de moda protegido de Pierre Cadault, un diseñador de moda de alta costura, a quien luego se le rebela para crear su propia marca de ropa.
El año pasado, Harris lanzó su propia compañía de producción, debutando con la obra satírica y ficticia Prince F----t, presentada Off-Broadway. Esta puesta en escena, estrenada a inicios de este año, imagina a un futuro monarca británico como parte de la comunidad LGBTQ+ y utiliza la irreverencia y la sexualidad explícita para cuestionar el poder, la identidad y las estructuras tradicionales.