Chappell Roan: la nueva princesa del pop que conquistará el Corona Capital 2025

En un año marcado por el regreso a México de figuras consagradas y la consolidación de nuevas voces, Chappell Roan es una de las artistas más esperadas del segundo día del Corona Capital 2025.
Con una propuesta estética audaz, cerca de 40 millones de oyentes mensuales en Spotify, letras que abrazan la diversidad y una energía escénica de alto impacto, la cantante estadounidense de 27 años es, sin duda, una de las estrellas más esperadas del festival.
¿Quién es Chappell Roan?
Kayleigh Rose Amstutz, nombre real de Chappell Roan, nació el 19 de febrero de 1998 en Willard, Misuri, y adoptó su nombre artístico en honor a su abuelo Dennis K. Chappell y a la canción western "The Strawberry Roan".
Desde niña, mostró interés por la música y subió sus primeras canciones a YouTube a los 14 años. Su talento la llevó a firmar con Atlantic Records en 2015, aunque fue con Amusement/Island Records que encontró su verdadera voz artística.
Su álbum debut, The Rise and Fall of a Midwest Princess, lanzado en 2023, es una obra que narra su viaje desde una juventud conservadora hacia la autoaceptación y la celebración de su identidad queer. El disco combina elementos de pop, synth-pop y dance-pop, y recibió elogios de la crítica, con lo que se posicionó como una de las artistas más prometedoras de su generación.
En la 67 entrega de los premios Grammy, realizada en febrero pasado, la cantante estuvo nominada en seis categorías, incluidas Mejor Canción, Mejor Grabación y Mejor Álbum del Año; pero, finalmente, se llevó el premio a Mejor Nuevo Artista.
Chappell Roan le canta a la liberación y la autenticidad
Uno de los grandes aciertos de Chappell Roan es que varias de sus canciones se han convertido en himnos para la comunidad LGBTQ+. Temas como "Good Luck, Babe!", que aborda la heterosexualidad impuesta y la exploración de la identidad sexual, han resonado profundamente con sus seguidores.
Su estilo musical, que muestra influencias del synth pop de los años 80 y el pop de principios de los 2000, se complementa con una estética camp y drag que busca desafiar las normas tradicionales del pop, aunque nos recuerda la teatralidad de otras divas del pop como Lady Gaga.
Más allá de su música, Chappell Roan es una defensora activa de los derechos LGBTQ+. En 2024, rechazó una invitación para cantar en la Casa Blanca en protesta contra leyes anti-LGBT, demostrando su compromiso con dicha comunidad.
Chappell Roan en el Corona Capital 2025
Además del Grammy que obtuvo, en 2024, Chappell Roan también ganó el premio a Artista Revelación en los MTV Video Music Awards. Se ha presentado en festivales Coachella y Lollapalooza, donde su actuación de "Hot to Go!" se volvió viral, con lo que consolidó su estatus como estrella en ascenso.
Con su participación en el Corona Capital 2025, la cantante Chappell Roan se une a un cartel que incluye a artistas como Foo Fighters (que cerraron la primera jornada del festival), Queens of the Stone Age y Linkin Park.
Su actuación es una de las más esperadas de esta edición, por lo que podemos anticipar que ofrecerá un espectáculo lleno de energía, color y mensajes poderosos.