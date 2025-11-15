Chappell Roan: la nueva princesa del pop que conquistará el Corona Capital 2025

Chappell Roan (Frazer Harrison/Getty Images)

¿Quién es Chappell Roan?

Kayleigh Rose Amstutz, nombre real de Chappell Roan, nació el 19 de febrero de 1998 en Willard, Misuri, y adoptó su nombre artístico en honor a su abuelo Dennis K. Chappell y a la canción western "The Strawberry Roan".

Desde niña, mostró interés por la música y subió sus primeras canciones a YouTube a los 14 años. Su talento la llevó a firmar con Atlantic Records en 2015, aunque fue con Amusement/Island Records que encontró su verdadera voz artística.

Su álbum debut, The Rise and Fall of a Midwest Princess, lanzado en 2023, es una obra que narra su viaje desde una juventud conservadora hacia la autoaceptación y la celebración de su identidad queer. El disco combina elementos de pop, synth-pop y dance-pop, y recibió elogios de la crítica, con lo que se posicionó como una de las artistas más prometedoras de su generación.

Chappell Roan ganó el Grammy a Mejor Nuevo Artista (Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy)

En la 67 entrega de los premios Grammy, realizada en febrero pasado, la cantante estuvo nominada en seis categorías, incluidas Mejor Canción, Mejor Grabación y Mejor Álbum del Año; pero, finalmente, se llevó el premio a Mejor Nuevo Artista.