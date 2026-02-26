Publicidad

Las obras de Leonora Carrington que puedes visitar en la Ciudad de México

Pinturas, esculturas, piezas personales y bocetos icónicos de Leonora Carrington llegan a la ciudad. Te contamos quién fue esta célebre artista y dónde encontrar sus obras.
jue 26 febrero 2026 07:39 PM
Leonora Consigna.jpg
Exposición de Leonora Carrington en Consigna (Cortesía)

Leonora Carrington fue una artista nacida en Inglaterra pero nacionalizada como mexicana después de la Segunda Guerra Mundial, de gran importancia para el surrealismo. Fue pintora, escultora, grabadora y autora de cuentos y novelas, que se encargó de desarrollar un universo muy propio y distintivo plagado de misticismo con mujeres mágicas y criaturas fantásticas que deleitan al espectador. Su trabajo cuestiona las jerarquías patriarcales del arte, construyó mundos alternos regidos por saberes esotéricos, ciencia, humor oscuro y transformación constante.

La galería de arte Consigna, ubicada en Calle Kepler 101, Anzures, trae Antropomorfosis: del caballo a la minotaura una exposición que propone una inmersión total en el universo simbólico y material de Carrington, donde la identidad se concibe como un proceso en constante transformación y no como un estado fijo, del caballo, una figura temprana de identificación ligada al movimiento, la libertad y una postura vital frente al mundo, a la minotaura, entendida como síntesis de una identidad múltiple capaz de habitar simultáneamente lo real y lo mágico.

IMG_4215.jpg
Esculturas de Carrington en Consigna (Annia Mayoral)

A través de esculturas en bronce, piezas en diálogo con la joyería y objetos íntimos procedentes de su entorno personal, la muestra revela cómo la artista trasladó su imaginario, nutrido por la literatura, la alquimia, la tradición esotérica y una sensibilidad profundamente mexicana, a la tridimensionalidad, donde cada figura opera como presencia simbólica, talismán y forma de pensamiento.

A pocos kilómetros de distancia, en Córdoba 100, Roma Norte, la galería OMR nos trae Ethiops que reúne un conjunto de obras, principalmente bocetos, producidas a finales de los años cincuenta y durante la década de los sesenta, contemporáneas a la emblemática pintura Ethiops (1964); la muestra subraya su experimentación plástica y su interés por reconfigurar las relaciones entre especies a través de seres míticos e híbridos que cuestionan la racionalidad moderna y la lógica instrumental. El recorrido revela también su afinidad con el pensamiento no occidental, el feminismo y la ecología, visibles en obras vinculadas a su trabajo escénico y, de manera central, en los dibujos preparatorios de Mito y religión de los mayas de las tierras altas.

LEONORA_4.jpg.jpg
Exposición de Carrington en Consigna (Cortesía )

Ambas exposiciones, de entrada gratuita, son excelentes opciones para salir de la rutina y adentrarse en rincones mágicos que esconde la ciudad; al mismo tiempo, ofrecen una oportunidad valiosa para acercarse al arte producido en México y para conocer con mayor profundidad el trabajo de mujeres artistas.

