Las obras de Leonora Carrington que puedes visitar en la Ciudad de México

Leonora Carrington fue una artista nacida en Inglaterra pero nacionalizada como mexicana después de la Segunda Guerra Mundial, de gran importancia para el surrealismo. Fue pintora, escultora, grabadora y autora de cuentos y novelas, que se encargó de desarrollar un universo muy propio y distintivo plagado de misticismo con mujeres mágicas y criaturas fantásticas que deleitan al espectador. Su trabajo cuestiona las jerarquías patriarcales del arte, construyó mundos alternos regidos por saberes esotéricos, ciencia, humor oscuro y transformación constante.

La galería de arte Consigna, ubicada en Calle Kepler 101, Anzures, trae Antropomorfosis: del caballo a la minotaura una exposición que propone una inmersión total en el universo simbólico y material de Carrington, donde la identidad se concibe como un proceso en constante transformación y no como un estado fijo, del caballo, una figura temprana de identificación ligada al movimiento, la libertad y una postura vital frente al mundo, a la minotaura, entendida como síntesis de una identidad múltiple capaz de habitar simultáneamente lo real y lo mágico.