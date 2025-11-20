Baby’O: el imperio nocturno donde los hijos del poder hicieron leyendas y desastres

Los hijos de papi

Paquito, Yoyo, Chamaco... los motes cándidos con que el Baby'O recuerda a Francisco Durazo Garza –en los 80, el veinteañero hijo del temible jefe de la Dirección General de Policía y Tránsito, Arturo Durazo– son una ironía que atenúa el terror que sembraba al entrar en la disco.

"Se portaba muy mal. Con 20 años y ese poder era imparable", dice el ex gerente Jesús Mondragón, 'El Mamey'.

Nadie olvida un día de los 90, cuando Paquito se peleó con Javier Vázquez, miembro de la familia Vázquez Raña, y sus escoltas. O cuando ordenó a sus guaruras enfrentar a Beto Checa, amigo de los dueños del antro y leyenda del puño limpio en el Baby'O.

"Cuando esos hijos influyentes querían entrar con guaruras y armas, les decía: no, yo te cuido y estás seguro", cuenta García.

Pero, finalmente, el ex gerente descubrió la única manera para meterlos en cintura: "Hacernos sus amigos".

Roberto Slim y Thalía. (Cortesía/Archivo Quién®)

La técnica, sin embargo, no era infalible. Mario Moya Palencia empezó como cliente del Baby'O en el ocaso de los 70, tras ser secretario de Gobernación.

"Se sentaba con los meseros hasta las 6 am", recuerda Eduardo Césarman, dueño de la disco. Pero se volvió un habitué ya como titular del Fonatur. Y heredó ese gusto a su hijo, Mario Moya Ibáñez.

"En Acapulco, al hijo se le tenía miedo, y pesaba. Por eso todos le hacían fiesta", dice Eduardo López, célebre cadenero del puerto. "El Gordo Moya era un nefasto", suelta el ex gerente del Baby'O Juan Carlos Legarreta.

Novio de la conductora británica de TV Samantha Juste, Mario hijo era atendido una noche de hace casi tres décadas por José Luis Tellechea 'El Puma'. De pronto, su guarura de dos metros, El Chiquilín, invitó hot dogs a varios empleados de la disco en un puesto de afuera.

Mientras comían, un coche se paró atrás del de Moya. Al Chiquilín le brotaron malos modales. El Puma recuerda la frase que desató la ira: "Váyanse a la chingada. No se pueden parar aquí". Del coche bajó un joven: "Quítame si puedes". "El Chiquilín hizo la finta de que iba a sacar una pistolapero en ese instante alguien le, tiró. Murió, y él tuvo la culpa", recuerda el mesero.

Miguel Díaz, Carlos Slim Domit y Dano Gómez. El Charal siempre tiene su emsa reservada en el Baby (Cortesía/Archivo Quién®)

Una persona entró a avisar a Moya que habían asesinado a su guarura: "Moya salió, dijo: ‘Ah, gracias' y volvió a entrar al Baby'O", dice Lalo, el cadenero. Pero varios empleados lo sacaron para llevarlo a su casa. "Recuerdo perfectamente que cuando se iba, lo tuve que corretear: no había pagado la cuenta", añade el gerente 'El Mamey'.

El DJ

El actual DJ, Darío Gómez, fue una apuesta arriesgada. En 1991, apenas contratado, se aferraba a poner house cuando el Baby se regodeaba en el pop. Pero con el punchis punchis el antro se volvió un laboratorio cuyos clientes pasaban a su cabina para mostrarle qué sonaba en clubes de Ibiza o Londres donde acababan de estar.

Y Darío se habituó a que el jet-set se echara palomazos desde su área de trabajo. Ahí arriba han tomado el micrófono Cristian Castro, Paulina Rubio, El Buki, Luis Miguel. Pero el único que puede manejar sus consolas y orientar la noche a placer es Carlos Silm Domit.

Su clic con Darío fue doble: ambos enloquecían con las carreras de autos y con la banda australiana AC/DC. Al hijo del hombre más rico de México le enseña mañas como: "Las chavas son quienes empujan tu noche". Es decir, le sugiere ver si bostezan, si golpetean con los pies o no bailan. "Poner una canción de striptease a las 2 am no tiene el mismo efecto que a las 5 am, una hora cachonda", argumenta Darío.

Julio Iglesias con un grupo de amigas. (Cortesía/Archivo Quién®)

El mesero Puma jura que hay clientes que no creen lo que descubren.

-¿Ese que pone la música quién es?-, le preguntaron hace poco.

-Carlos Slim, ¿no ves?

-¿Trabaja aquí?

-Sí.

-¿Y cuánto le pagan?

-Imagínate, una fortuna.

Giovanni Dos Santos con Belinda, cuando aún andaban. (Cortesía/Archivo Quién®)

Judíos y libaneses

Los preceptos religiosos no definen al Baby'O, aunque las diferencias religiosas se sienten. En los 90 había una frontera rígida. Estación 1, frente libanés: los Slim, Nahul, Name, Casis, Hajj, Aboumrad. Estación 2, frente judío: Helfon, Fastlich, Yedid, Farah, Atri. "Era la Franja de Gaza", ríe el gerente Miguel Díaz.

"Yo por eso les decía: ‘Todos somos hijos de Dios, echen desmadre'", exclama 'El Mamey'. Lo cierto es que los ricos iban al antro.

"Nuestro éxito económico era real", dice el ex gerente García, quien comandó el alumbramiento de los 18 antros hijitos del Baby, entre ellos el Baby Rock Cuernavaca y el Mamy'O DF. La densidad que impregnaban a la atmósfera empresarios y políticos de diversas geografías, como el ex secretario de Estado Henry Kissinger, se aligeraba con deportistas y artistas.

En su era dorada con el Real Madrid, Hugo Sánchez se acordaba de su compadre Manenco López cuando lo entrevistaban en España. El goleador mandaba saludos a su "compadre Manenco", mesero afro, costeño y bravucón, su camarada desde que llegaba al Baby en su Jaguar gris.

Lucía Méndez, Emmanuel, Juan Gabriel y otros se movían en el antro como en casa. Para poder divertirse, Verónica Castro dejaba a su hijito Cristian en la cabina de audio, desde donde él fisgoneaba.

Hugo Sánchez con un grupo de amigos. (Archivo Quién,Marco Vallejo)

Y José José, al concluir su show en La Nao de China se echaba ahí unos J&B para después, en la mañana, ir con El Puma al Mercado Central a comer pancita.