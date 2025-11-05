Solaz Resort x Moët & Chandon: el verano eterno en Los Cabos

Solaz Resort x Moët & Chandon en Los Cabos

Solaz, ese refugio contemporáneo diseñado por Sordo Madaleno Arquitectos, ya era sinónimo de elegancia descalza, un lugar donde el diseño, la calma y el hedonismo se dan la mano frente al mar.

Pero con la llegada de Moët & Chandon, el resort se viste de fiesta con la nueva identidad global de la maison: un rojo vibrante, blanco elegante y la esencia atemporal de una marca que ha hecho del celebrar todo un arte desde 1743.

Los Cabos, donde Moët & Chandon tomó las riendas de Solaz Resort para transformar este icónico destino en una embajada de su inconfundible art de vivre. (PG-)

La alianza entre los dos mundos no es nueva, pero sí más fuerte que nunca. El pasado 29 de octubre, Solaz se convirtió oficialmente en una embajada Moët & Chandon con un evento que reunió a figuras como Fabiola Guajardo, Eugenia González, Emiliano Medina, Ceci de la Cueva y Patricio Santana.

Entre copas, brisa marina y vistas espectaculares, los invitados celebraron esta unión que redefine lo que significa vivir con estilo frente al mar.