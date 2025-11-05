Eso es justo lo que acaba de pasar en Los Cabos, donde Moët & Chandon tomó las riendas de Solaz Resort para transformar este icónico destino en una embajada de su inconfundible art de vivre.
Solaz Resort x Moët & Chandon: el verano eterno en Los Cabos
Solaz Resort x Moët & Chandon en Los Cabos
Solaz, ese refugio contemporáneo diseñado por Sordo Madaleno Arquitectos, ya era sinónimo de elegancia descalza, un lugar donde el diseño, la calma y el hedonismo se dan la mano frente al mar.
Pero con la llegada de Moët & Chandon, el resort se viste de fiesta con la nueva identidad global de la maison: un rojo vibrante, blanco elegante y la esencia atemporal de una marca que ha hecho del celebrar todo un arte desde 1743.
La alianza entre los dos mundos no es nueva, pero sí más fuerte que nunca. El pasado 29 de octubre, Solaz se convirtió oficialmente en una embajada Moët & Chandon con un evento que reunió a figuras como Fabiola Guajardo, Eugenia González, Emiliano Medina, Ceci de la Cueva y Patricio Santana.
Entre copas, brisa marina y vistas espectaculares, los invitados celebraron esta unión que redefine lo que significa vivir con estilo frente al mar.
Moët & Chandon a pie de playa en Solaz Resort
Como parte de la transformación, Moët & Chandon inauguró una cabaña exclusiva a pie de playa, diseñada para disfrutar sus etiquetas más icónicas: Ice, Ice Rosé e Impérial Brut; tanto en botella como by the glass.
Además, la marca estará presente en todos los espacios del resort, incluidos el restaurante Al Pairo, que acaba de entrar en las recomendaciones Michelin 2025.
Ahí, el chef propone una fusión entre la cocina mexicana y oriental, perfecta para acompañar con una copa burbujeante.
Esta experiencia celebra la conexión entre dos universos que comparten la misma filosofía: la búsqueda de la excelencia, el disfrute consciente y la creación de momentos memorables.
En Solaz, cada rincón se convierte en una invitación a celebrar. Porque si algo tienen claro Moët & Chandon y Solaz Resort, es que el verano no es una estación: es un estado del alma. Permanente, luminoso y lleno de vida.