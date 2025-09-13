Bad Bunny está por cerrar su residencia en Puerto Rico 'No Me Quiero Ir De Aquí'

Bad Bunny ha conquistado no sólo las calles boricuas, sino al mundo entero. Ha hecho historia en su país con su residencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido localmente como "El Choli".

Con duración de un poco más de dos meses y 30 fechas, en las cuales las primeras nueve estuvieron reservadas exclusivamente para residentes de la isla caribeña, San Juan empezó a sentir la llegada de los turistas y rápidamente se volvió uno de los destinos más hot del momento.

El cantante puertorriqueño encontró la manera de darle un boost al turismo local y la residencia No Me Quiero Ir De Aquí ya generó casi 200 millones de dólares, dejando una huella directa en la economía boricua. Ahora, se prepara para cerrar su residencia.