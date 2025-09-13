Publicidad

Bad Bunny está por cerrar su residencia en Puerto Rico 'No Me Quiero Ir De Aquí'

Bad Bunny se prepara para decir adiós de su residencia 'No Me Quiero Ir De Aquí', después de casi treinta conciertos totalmente sold-out en Puerto Rico.
sáb 13 septiembre 2025 10:24 AM
Bad Bunny
Bad Bunny durante uno de sus conciertos de su residencia No Me Quiero Ir De Aquí.

Bad Bunny ha conquistado no sólo las calles boricuas, sino al mundo entero. Ha hecho historia en su país con su residencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido localmente como "El Choli".

Con duración de un poco más de dos meses y 30 fechas, en las cuales las primeras nueve estuvieron reservadas exclusivamente para residentes de la isla caribeña, San Juan empezó a sentir la llegada de los turistas y rápidamente se volvió uno de los destinos más hot del momento.

El cantante puertorriqueño encontró la manera de darle un boost al turismo local y la residencia No Me Quiero Ir De Aquí ya generó casi 200 millones de dólares, dejando una huella directa en la economía boricua. Ahora, se prepara para cerrar su residencia.

El amor de Bad Bunny por Puerto Rico

Bad Bunny ha demostrado su fuerte amor por Puerto Rico y por la cultura latina e invitó a fans de todo el mundo para que llegaran y vieran por sí mismos la vibra tan única que hay en su país natal, promoviendo la increíble cultura de la isla.

La energía no se contuvo, el cantante puertoriqueño llenó sus shows de artistas de sangre latina e invitados muy especiales, que nombrar a todos sería una lista interminable. Compartió el escenario con artistas destacadas del álbum como Chuwi y RaiNao, hasta estrellas del deporte como Kylian Mbappé y Lebron James.

Bad_Bunny_asombrado
El cantante puertoriqueño admirando a su público.

Cada fecha significaba emoción a tope sobre quién iba a ser el artista sorpresa. Llegamos a ver a Young Miko, Wisin y Yandel, Nicky Jam, Residente, Mora, Quevedo, Arcangel y Rauw Alejandro.

Parece que la lista nunca acaba, simplemente los artistas más cool no se podían perder de este fenómeno musical. La residencia de Bad Bunny no se llama No Me Quiero Ir de Aquí por nada, Benito nos ha hecho sentir más latinos que nunca.

Así fue la exitosa residencia de Bad Bunny en Puerto Rico 'No Me Quiero Ir De Aquí'

Con el final de la residencia No Me Quiero Ir De Aquí en la mira, se estima que Bad Bunny reunió a un total de 600,000 asistentes a lo largo de los 30 shows.

Esto no es solo un logro para el Conejo Malo, sino también para Puerto Rico. Se convirtió en un movimiento cultural poniendo el país en alto, un statement de orgullo cultural y de lo que significa ser latino en el mundo.

El álbum detrás del inicio de la residencia, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, es un homenaje a la herencia cultural boricua. Es la voz que se niega a soltar su tierra, sin importar los apagones, la corrupción e incluso la gentrificación. Al terminar su residencia en Puerto Rico, Bad Bunny continuará su tour por Latinoamérica y Europa.

Bad_Bunny_en_concierto
Un vistazo al show dentro de la residencia puertoriqueña.

Aunque Benito se despide del "Choli", la expectativa queda sobre cuál será su próximo paso: si llevará este concepto a otras ciudades o si nos sorprenderá con un nuevo proyecto. Aunque una cosa es clara: dejó una huella imborrable en la cultura y corazón de Puerto Rico, y aunque su gira apenas empieza, la isla siempre será su hogar y su escenario más especial.

