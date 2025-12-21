Gabrielle Henry, Miss Jamaica, habla por primera vez tras aparatosa caída en Miss Universo

Después de ser atendida en el Paolo Rangsit Hospital en Bangkok y permanecer bajo cuidado neurológico especializado, Gabrielle Henry regresó a Jamaica para continuar su recuperación, acompañada por un equipo médico que la trasladó desde Tailandia.

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025 (Instagram)

En su primer mensaje desde la caída, publicado en su cuenta de Instagram, la joven expresó su profunda gratitud por el apoyo recibido de su familia, amigos, de la organización nacional Miss Universe Jamaica, del Jamaica Tourist Board y de sus compatriotas, cuyas oraciones y buenos deseos dice haber sentido “en los momentos visibles e invisibles”.

“En un tiempo que llama a la quietud y la sanación, estoy agradecida de estar en Jamaica y sentir la fuerza familiar que me rodea,” escribió. “Como Miss Jamaica Universo 2025 y residente de oftalmología, recuerdo que los momentos de oscuridad no disminuyen la visión; la refinan,” añadió.

Sobre su estado de salud, Miss Jamaica reveló que seguirá con su recuperación: "Mientras continúo recuperándome, me inspira la forma en que los jamaiquinos se levantan, sin inmutarse, después de la adversidad. Con el tiempo, más se compartirá. Por ahora, mi enfoque sigue siendo la curación, el propósito y el servicio".

Henry finalizó su mensaje reafirmando que su enfoque principal es sanar, encontrar propósito y continuar sirviendo, y prometió compartir más detalles cuando su recuperación lo permita, subrayando que por ahora su prioridad es restablecerse.