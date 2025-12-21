Gabrielle Henry, coronada Miss Jamaica Universo 2025 , habló por primera vez semanas después de sufrir una aparatosa caída que la dejó hospitalizada en estado crítico durante el certamen internacional Miss Universo en Tailandia.
Gabrielle Henry, Miss Jamaica, habla por primera vez tras aparatosa caída en Miss Universo
Gabrielle Henry, Miss Jamaica, habla por primera vez tras aparatosa caída en Miss Universo
Después de ser atendida en el Paolo Rangsit Hospital en Bangkok y permanecer bajo cuidado neurológico especializado, Gabrielle Henry regresó a Jamaica para continuar su recuperación, acompañada por un equipo médico que la trasladó desde Tailandia.
En su primer mensaje desde la caída, publicado en su cuenta de Instagram, la joven expresó su profunda gratitud por el apoyo recibido de su familia, amigos, de la organización nacional Miss Universe Jamaica, del Jamaica Tourist Board y de sus compatriotas, cuyas oraciones y buenos deseos dice haber sentido “en los momentos visibles e invisibles”.
“En un tiempo que llama a la quietud y la sanación, estoy agradecida de estar en Jamaica y sentir la fuerza familiar que me rodea,” escribió. “Como Miss Jamaica Universo 2025 y residente de oftalmología, recuerdo que los momentos de oscuridad no disminuyen la visión; la refinan,” añadió.
Sobre su estado de salud, Miss Jamaica reveló que seguirá con su recuperación: "Mientras continúo recuperándome, me inspira la forma en que los jamaiquinos se levantan, sin inmutarse, después de la adversidad. Con el tiempo, más se compartirá. Por ahora, mi enfoque sigue siendo la curación, el propósito y el servicio".
Henry finalizó su mensaje reafirmando que su enfoque principal es sanar, encontrar propósito y continuar sirviendo, y prometió compartir más detalles cuando su recuperación lo permita, subrayando que por ahora su prioridad es restablecerse.
Además lee:
La aparatosa caída de Miss Jamaica en Miss Universo 2025
Durante la ronda preliminar del concurso Miss Universo 2025 , la representante de Jamaica, la doctora Gabrielle Henry, protagonizó uno de los momentos más impactantes del evento al sufrir una fuerte caída desde el escenario mientras desfilaba con su vestido de gala.
El incidente ocurrió el 19 de noviembre de 2025 en el IMPACT Challenger Hall de Bangkok, Tailandia, pocas horas antes de la coronación final del certamen.
Los videos captados por el público muestran a Henry, de 28 años, caminando con un vestido naranja y tacones altos cuando tropieza en el borde de la pasarela y cae al suelo. Inmediatamente asistentes y miembros del staff acudieron para auxiliarla, y la organizadora del evento confirmó que fue trasladada de urgencia en camilla al Paolo Rangsit Hospital para recibir atención médica especializada.
La Miss Universe Organization y la familia de Gabrielle difundieron un comunicado oficial detallando que la caída se produjo al caer a través de una abertura en la estructura del escenario.
Los exámenes médicos posteriores revelaron que la concursante sufrió una hemorragia intracraneal con pérdida de conciencia, fracturas, laceraciones faciales y otras lesiones significativas, por lo que fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos (UCI) bajo vigilancia neurológica constante.