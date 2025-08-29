Publicidad

“Está dispuesta al riesgo”, Michel Franco sobre Jessica Chastain

El cineasta mexicano revela cómo nació la complicidad creativa con la actriz ganadora del Oscar Jessica Chastain.
vie 29 agosto 2025 01:35 PM
Jessica Chastain en la premier de Dreams en la Berlinale.
Durante la premier en Ciudad de México de Dreams, su nueva película protagonizada por Jessica Chastain e Isaac Hernández, el director mexicano Michel Franco habló sobre la manera en que se gestó su colaboración con la actriz estadounidense, con quien ya había trabajado en Memory (2021).

Franco recordó que desde antes de tener el guión completo, compartió con Chastain las primeras ideas del proyecto: “Con Jessica platiqué mucho sobre la idea antes de escribir el guión. Tenía una escaleta, pero conversamos y a partir de eso tomé algunas de nuestras ideas”.

El compromiso y la entrega de Jessica Chastain

Lo que más sorprendió a Franco fue la disposición de Chastain para arriesgarse en terrenos incómodos: “Cuando entendí lo comprometida y dispuesta al riesgo que está, fue más fácil escribir” .

El cineasta destacó que esta apertura de la actriz permitió que Dreams se construyera desde un espacio de confianza y creatividad compartida. Para Franco, esa complicidad fue decisiva para dar forma a personajes complejos y con vida interior que sostienen el núcleo emocional de la película.

Michel Franco, Jessica Chastain e Isaac Hernández durante la premier de Dreams en México.
Un método de dirección distinto

El director también explicó su manera de trabajar con los actores: “Creo que les gusta trabajar conmigo porque los dirijo muy poco. El trabajo se hace antes del rodaje y ya en el set es más hacer que hablar” .

En el caso de Chastain, esa preparación previa fue fundamental: largas conversaciones sobre los matices de los personajes y la atmósfera de la historia. En el set, asegura Franco, todo fluyó con naturalidad porque la actriz ya había interiorizado los riesgos y emociones que requería la película.


Chastain-Franco, una dupla que sigue creciendo

Con Dreams, Michel Franco y Jessica Chastain consolidan una relación creativa que se inició con Memory. Para el director mexicano, la actriz no solo es una intérprete excepcional, sino también una cómplice en la exploración de historias que buscan incomodar y provocar reflexión.

Michel Franco y Jessica Chastain en la premiere de Memory en el Festival de San Sebastian.
El propio cineasta adelantó que esta no será la última vez que trabajen juntos: “Jessica y yo estamos platicando de filmar otra película juntos. Todavía no hay planes concretos como para platicar públicamente, pero sí”, reveló Franco.

Además, subrayó lo valioso que es encontrar una actriz que genere proyectos y un diálogo creativo: “Mis directores favoritos, como Buñuel con Silvia Pinal o Bergman con sus actrices recurrentes, lograron relaciones artísticas que trascienden el tiempo. Con Jessica siento que estamos construyendo algo de ese estilo”, finalizó.

