“Está dispuesta al riesgo”, Michel Franco sobre Jessica Chastain

Durante la premier en Ciudad de México de Dreams, su nueva película protagonizada por Jessica Chastain e Isaac Hernández, el director mexicano Michel Franco habló sobre la manera en que se gestó su colaboración con la actriz estadounidense, con quien ya había trabajado en Memory (2021).
Franco recordó que desde antes de tener el guión completo, compartió con Chastain las primeras ideas del proyecto: “Con Jessica platiqué mucho sobre la idea antes de escribir el guión. Tenía una escaleta, pero conversamos y a partir de eso tomé algunas de nuestras ideas”.