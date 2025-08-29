“Está dispuesta al riesgo”, Michel Franco sobre Jessica Chastain

El compromiso y la entrega de Jessica Chastain

Lo que más sorprendió a Franco fue la disposición de Chastain para arriesgarse en terrenos incómodos: “Cuando entendí lo comprometida y dispuesta al riesgo que está, fue más fácil escribir” .

El cineasta destacó que esta apertura de la actriz permitió que Dreams se construyera desde un espacio de confianza y creatividad compartida. Para Franco, esa complicidad fue decisiva para dar forma a personajes complejos y con vida interior que sostienen el núcleo emocional de la película.

Michel Franco, Jessica Chastain e Isaac Hernández durante la premier de Dreams en México. (Cortesía. )

Un método de dirección distinto

El director también explicó su manera de trabajar con los actores: “Creo que les gusta trabajar conmigo porque los dirijo muy poco. El trabajo se hace antes del rodaje y ya en el set es más hacer que hablar” .

En el caso de Chastain, esa preparación previa fue fundamental: largas conversaciones sobre los matices de los personajes y la atmósfera de la historia. En el set, asegura Franco, todo fluyó con naturalidad porque la actriz ya había interiorizado los riesgos y emociones que requería la película.



